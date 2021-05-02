Посол США: Помимо санкций, будем искать и другие пути воздействия на белорусские власти

Источник материала: Tut.by

США будут искать другие пути воздействия на белорусские власти, помимо санкций. Об этом посол США в Беларуси Джули Фишер заявила в интервью телеканалу Белсат .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Санкции , которые затронули девять госпредприятий, разморозили, потому что правительство Лукашенко удерживает политзаключенных. Эти санкции были поставлены на паузу, но их не отменили — в 2015 году их только заморозили, потому что тогда на волю были выпущены политзаключенные. Но эти санкции сильно связаны с ситуацией с политзаключенными. В нынешних условиях Госдепартамент дал соответствующие рекомендации Минфину относительно санкций, учитывая то, что в Беларуси сегодня более 350 политзаключенных. Это был мощный сигнал от нас — ситуация не позволяет, чтобы санкции оставались замороженными. Теперь мы посмотрим, будут ли санкции эффективными, — рассказала Фишер.

Джули Фишер также высказалась и на другие темы относительно белорусско-американских отношений.

О «покушении» на Лукашенко, подготовленном спецслужбами США

— Что касается тех абсурдных обвинений , то как раз это неважно для меня. Многие умные и рациональные люди могут посмеяться с этого, найти несовпадения или увидеть отсутствие определенных деталей в этой истории. Но что на самом деле меня волнует: в Беларуси сегодня настоящий политический кризис, но вместо того, чтобы предпринимать меры, Лукашенко решил сосредоточиться на поисках виноватых на другие страны, на перекладывании вины на так называемое иностранное вмешательство, а не на реальных проблемах, с которыми сталкиваются белорусы, не на шагах, которые надо сделать, чтобы преодолеть этот кризис.

На вопрос, почему Лукашенко обвиняет американцев в «покушении», дипломат предложила задать этот вопрос непосредственно ему.

— Надо сказать, что он обвиняет не только американцев, но и других. Может, это зависит от дня или его настроения. Но, опять же, он выбирает поиск каких-то внешних причин вместо того, чтобы посмотреть на свои действия и действия его правительства.

О словах Макея

Джули Фишер прокомментировала недавние слова Владимира Макея , который заявил, что если Фишер собирается приехать в Беларусь и делать заявления о нелегитимности режима, то ей нет смысла приезжать в страну.

— Для нас, американских дипломатов, было бы неприемлемо соглашаться на какие-то ограничения нашей деятельности. Наши дипломаты каждый день имеют самые разные задания во всем мире: например, коммуникация с медиа, наблюдение за функционированием органов власти в том месте, где они служат, послы США также придают много значения наблюдению за судебными процессами, наблюдению за ситуаций с правами человека. Для меня очень важно понять, смогу ли я выполнять свои дипломатические функции на все 100 процентов, потому что США не принимают ограничения деятельности послов.

О послании Лукашенко

Дипломат передала «послание» Александру Лукашенко и спецслужбам Беларуси.

— Думаю, было бы еще не поздно принять те решения, которые пошли бы на пользу народу Беларуси. Думаю, сейчас еще даже возможно, чтобы США помогли в этой ситуации. Мы знаем, что суверенитет Беларуси очень важен. Есть решения, которые будет принимать Лукашенко, и есть решения, которые будут принимать его окружение и спецслужбы. Я с нетерпением жду дня, когда Беларусь будет современной европейской нацией, они уже сегодня могут что-то сделать, чтобы подготовить почву для этого.