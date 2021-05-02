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Посол США: Помимо санкций, будем искать и другие пути воздействия на белорусские власти
03.05.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США будут искать другие пути воздействия на белорусские власти, помимо санкций. Об этом посол США в Беларуси Джули Фишер заявила в интервью телеканалу
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Джули Фишер также высказалась и на другие темы относительно белорусско-американских отношений.
О «покушении» на Лукашенко, подготовленном спецслужбами США
— Что касается тех абсурдных
На вопрос, почему Лукашенко обвиняет американцев в «покушении», дипломат предложила задать этот вопрос непосредственно ему.
— Надо сказать, что он обвиняет не только американцев, но и других. Может, это зависит от дня или его настроения. Но, опять же, он выбирает поиск каких-то внешних причин вместо того, чтобы посмотреть на свои действия и действия его правительства.
О словах Макея
Джули Фишер прокомментировала недавние слова
— Для нас, американских дипломатов, было бы неприемлемо соглашаться на какие-то ограничения нашей деятельности. Наши дипломаты каждый день имеют самые разные задания во всем мире: например, коммуникация с медиа, наблюдение за функционированием органов власти в том месте, где они служат, послы США также придают много значения наблюдению за судебными процессами, наблюдению за ситуаций с правами человека. Для меня очень важно понять, смогу ли я выполнять свои дипломатические функции на все 100 процентов, потому что США не принимают ограничения деятельности послов.
О послании Лукашенко
Дипломат передала «послание» Александру Лукашенко и спецслужбам Беларуси.
— Думаю, было бы еще не поздно принять те решения, которые пошли бы на пользу народу Беларуси. Думаю, сейчас еще даже возможно, чтобы США помогли в этой ситуации. Мы знаем, что суверенитет Беларуси очень важен. Есть решения, которые будет принимать Лукашенко, и есть решения, которые будут принимать его окружение и спецслужбы. Я с нетерпением жду дня, когда Беларусь будет современной европейской нацией, они уже сегодня могут что-то сделать, чтобы подготовить почву для этого.
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