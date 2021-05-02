Посол США о вручении верительных грамот Лукашенко: Сейчас не могу сказать, как будет решаться ситуация

Источник материала: Tut.by

Посол США в Беларуси Джули Фишер пока не знает, будет ли вручать верительные грамоты Александру Лукашенко по приезде в Минск. Об этом дипломат заявила в интервью телеканалу Белсат .



Светлана Тихановская и Джули Фишер на встрече в Вильнюсе. Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

— Я думаю, сейчас вопрос стоит так: что делать с обменом послами. Что касается грамот, этих бумаг, на которые чаще всего редко кто обращает внимание, то я хотела бы принять соответствующее решение после того, как прибуду в Минск и оценю, что я смогу сделать там, на месте. Сейчас я не могу точно сказать, как будет решаться ситуация с верительным грамотами, — пояснила Джули Фишер.

На вопрос журналиста, кто для посла и для США Александр Лукашенко — президент или не президент — Джули Фишер дипломатично ответила, что он человек, руководящий властью в Беларуси.

— Не вызывает сомнений то, что Александр Лукашенко руководит властью Беларуси, это бесспорно. Но выборы, которые прошли летом, не были ни свободными, ни справедливыми. После этого он использовал свою власть, чтобы совершить насилие против людей, которые просто хотели, чтобы их услышали, потому что были недовольны тем, как прошли выборы. Кто такой Лукашенко очень важный вопрос, но в этой ситуации довольно сложно сказать, остается ли он законно избранным лидером Беларуси, потому что мы не знаем, какими были бы итоги выборов, если бы была возможность подсчитать все голоса, если бы кандидаты имели одинаковые возможности во время избирательной кампании, если бы никого из них не посадили в тюрьму, если бы им не отказывали в регистрации, — сказала Фишер.

Дипломат подчеркнула, что в Беларуси продолжается политический кризис и выход из него — считают в США — зависит от двух вещей: освобождения политзаключенных и диалога властей с теми, кто возглавляет протесты. Итогом диалога должны стать новые выборы, которые можно будет признать свободными и справедливыми.

Ситуация с послом США в Беларуси

Напомним, 21 апреля замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил , что назначенная Вашингтоном в Минск посол США Джули Фишер, не получившая белорусскую визу, возможно, будет временно проживать в Вильнюсе.

— Было такое официальное обращение США к правительству Литовской Республики с просьбой аккредитовать посла в Литве. <…> Правительство [Литвы] еще не сформулировало официального согласия. [Но] это нас очень радует, — сказал Адоменас.

На днях Джули Фишер пояснила , что пока не прибыла в Минск, так как у нее нет белорусской визы.

Глава МИД Владимир Макей в ответ подчеркнул , что любому гражданину требуется виза, чтобы приехать в Беларусь. Но в случае с Фишер официальный Минск хочет «иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси».

— Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это? Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — сказал министр.

Он также отметил, что Беларусь готова принять американского посла в любое время, но хочет иметь «четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами».