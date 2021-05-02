Головченко заверил, что санкции США не помешали поставкам российской нефти на белорусские НПЗ

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.



Фото: пресс-служба правительства

— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал Головченко, отвечая на вопрос о возможной приостановке поставок российского сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

27 апреля агентство Reuters сообщило , что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций.

США вводили санкции против белорусских госкомпаний и официальных лиц в несколько этапов с 2006 года за нарушения прав человека в стране. С 2015 года США предоставляли подпавшим под санкции предприятиям лицензию на работу, которую продлевали ежегодно.

С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня. Напомним, в черный список вошли «Нафтан», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк Стекловолокно».На неделе руководители концерна «Белнефтехим» командированы в Москву.

По словам Головченко, санкции на работу с этими компаниями распространяются на физических, юридических лиц Соединенных Штатов Америки, а также компании, в которых США (гражданам либо юридическим лицам США) принадлежит контрольный пакет. «Но мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнёра, Российской Федерации», — отметил он.

Российские нефтяные компании в январе-апреле 2021 года нарастили поставки нефти в Беларусь на 95,7% до 4,92 млн тонн. Такой рост объясняется тем, что в первом квартале 2020 года лишь компании Михаила Гуцериева поставляли сырье на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцке и Мозыре.