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Головченко заверил, что санкции США не помешали поставкам российской нефти на белорусские НПЗ
03.05.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.
— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал Головченко, отвечая на вопрос о возможной приостановке поставок российского сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
27 апреля агентство Reuters
США вводили санкции против белорусских госкомпаний и официальных лиц в несколько этапов с 2006 года за нарушения прав человека в стране. С 2015 года США предоставляли подпавшим под санкции предприятиям лицензию на работу, которую продлевали ежегодно.
С 19 апреля этого года США
По словам Головченко, санкции на работу с этими компаниями распространяются на физических, юридических лиц Соединенных Штатов Америки, а также компании, в которых США (гражданам либо юридическим лицам США) принадлежит контрольный пакет. «Но мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнёра, Российской Федерации», — отметил он.
Российские нефтяные компании в январе-апреле 2021 года нарастили поставки нефти в Беларусь на 95,7% до 4,92 млн тонн. Такой рост объясняется тем, что в первом квартале 2020 года лишь компании Михаила Гуцериева поставляли сырье на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцке и Мозыре.
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