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Головченко заверил, что санкции США не помешали поставкам российской нефти на белорусские НПЗ

03.05.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.


Фото: пресс-служба правительства

— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал Головченко, отвечая на вопрос о возможной приостановке поставок российского сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

27 апреля агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций.

США вводили санкции против белорусских госкомпаний и официальных лиц в несколько этапов с 2006 года за нарушения прав человека в стране. С 2015 года США предоставляли подпавшим под санкции предприятиям лицензию на работу, которую продлевали ежегодно.

С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня. Напомним, в черный список вошли «Нафтан», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк Стекловолокно».На неделе руководители концерна «Белнефтехим» командированы в Москву.

По словам Головченко, санкции на работу с этими компаниями распространяются на физических, юридических лиц Соединенных Штатов Америки, а также компании, в которых США (гражданам либо юридическим лицам США) принадлежит контрольный пакет. «Но мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнёра, Российской Федерации», — отметил он.

Российские нефтяные компании в январе-апреле 2021 года нарастили поставки нефти в Беларусь на 95,7% до 4,92 млн тонн. Такой рост объясняется тем, что в первом квартале 2020 года лишь компании Михаила Гуцериева поставляли сырье на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцке и Мозыре.

 
Теги: Гродно
 
 
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27 апреля агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий...
 
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