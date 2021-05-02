Минск прорабатывает вопрос собственного терминала в портах РФ – премьер

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Беларусь обсуждает с Россией возможность переориентации экспорта леса и товаров машиностроения через российские порты, а также строительства своего терминала в российских портах, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"(...) мы в том числе очень предметно прорабатываем вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах", – сообщил премьер в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Премьер отметил, что РБ и РФ уже определили категории товаров, которые целесообразно переправлять через российские порты. По его словам, это лес и товары машиностроения.

"Мы с российскими коллегами обсуждаем в том числе и другие грузы, которые Беларусь сейчас экспортирует через балтийские порты, по их переориентации на российские по аналогии с нефтепродуктами. Это удобрения, машиностроение, лесоматериалы", – сказал Головченко.

Он уточнил, что российские партнеры выразили готовность рассматривать вопрос о белорусском терминале.

"Вопрос в том, чтобы это не несло ущерба экономике предприятий с точки зрения стоимости логистики", – сказал премьер.

Премьер-министр также отметил, что Беларусь рассматривает возможности Северного морского пути, развитием которого занимается РФ, чтобы сократить путь в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как ранее сообщалось, в феврале 2021 года Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Беларуси более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Читайте также: