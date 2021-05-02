Головченко: нефть из РФ поставляется в соответствии с условиями контрактов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мая – Sputnik. Поставки российской нефти идут в Беларусь в соответствии с условиями контрактов, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Таким образом он прокомментировал сообщения ряда СМИ о якобы возможном прекращении поставок нефти из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из-за санкций США.

"(...) в соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в США, а у нашего партнера – Российской Федерации", – сказал премьер.

"Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно", – подчеркнул глава правительства.

Что за санкции?

В конце марта США сообщили о намерениях возобновить санкции против девяти крупных белорусских компаний – "Белнефтехима", "Белшины", "Гродно Азота", "Гродно Химволокна", "Лакокраски", "Нафтана", "Полоцк-Стекловолокна", "Белорусского нефтяного торгового дома", "Белнефтехима США".

США 19 апреля продлили приостановку санкций в отношении этих предприятий до 3 июня текущего года. До этой даты разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.

Хронология санкций

США с 2007 года поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Беларуси. Позже, в 2015-м, Вашингтон временно приостановил действие ограничений. С тех пор американский Минфин ежегодно продлевал их приостановку.

Белорусский МИД позитивно реагировал на продление лицензии о временной приостановке санкций и отмечал, что они не оказывают существенного влияния на деятельность белорусских компаний.

Концерн "Белнефтехим" попал в санкционный список США одним из первых – еще в 2008 году. Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.

В ответ Минск отозвал из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова. Американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.

Больше десяти лет дипломатические миссии обеих стран были без руководителей. США озвучили намерение вновь обменяться с Беларусью послами только в 2020 году. Пока что послы так и не прибыли в диппредставительства – ни в Минске, ни в Вашингтоне.

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