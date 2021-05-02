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Головченко: нефть из РФ поставляется в соответствии с условиями контрактов
03.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Поставки российской нефти идут в Беларусь в соответствии с условиями контрактов, заявил в эфире телеканала
Таким образом он прокомментировал сообщения ряда СМИ о якобы возможном прекращении поставок нефти из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из-за санкций США.
"(...) в соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в США, а у нашего партнера – Российской Федерации", – сказал премьер.
"Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно", – подчеркнул глава правительства.
Что за санкции?
В конце марта США сообщили о намерениях возобновить санкции против девяти крупных белорусских компаний – "Белнефтехима", "Белшины", "Гродно Азота", "Гродно Химволокна", "Лакокраски", "Нафтана", "Полоцк-Стекловолокна", "Белорусского нефтяного торгового дома", "Белнефтехима США".
США 19 апреля продлили приостановку санкций в отношении этих предприятий до 3 июня текущего года. До этой даты разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.
Хронология санкций
США с 2007 года поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Беларуси. Позже, в 2015-м, Вашингтон временно приостановил действие ограничений. С тех пор американский Минфин ежегодно продлевал их приостановку.
Белорусский МИД позитивно реагировал на продление лицензии о временной приостановке санкций и отмечал, что они не оказывают существенного влияния на деятельность белорусских компаний.
Концерн "Белнефтехим" попал в санкционный список США одним из первых – еще в 2008 году. Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.
В ответ Минск отозвал из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова. Американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.
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Комментируя слухи о влиянии санкций на поставки, глава правительства отметил, что Минск нефть покупает не у США, а у своего партнера – Российской Федерации.
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