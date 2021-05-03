Премьер Беларуси не хочет откладывать согласование интеграционных карт с Россией в долгий ящик

Источник материала: Tut.by

Москва и Минск не ставят жестких сроков по согласованию двух оставшихся интеграционных карт. Об этом заявил в эфире телеканала « Беларусь-1 » премьер-министр Роман Головченко.



Фото: government.ru

— Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого, — сказал премьер.

По его словам, в таком конструктивном темпе стороны идут дальше. «Ставить жесткие сроки ни нас, ни российскую сторону ничто не вынуждает», — отметил глава правительства.

Ранее сообщалось о том, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных «дорожных карт», в работе остаются два проекта документов. При этом стороны не пришли к компромиссу по вопросам поставок газа и налоговой политики.

По словам Головченко, что оставшиеся карты «достаточно сложные с точки зрения экономической».

— Там много расчетов, позиций сторон, мы дискутируем, как правильнее и скорее сложить эту схему с тем, чтобы быстрее стартовал весь пакет и экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал, — сказал премьер.

Он подчеркнул, что должны быть созданы «более равные условия для всех субъектов хозяйствования на [поставки] энергоносителей в условиях разных надбавок, преференций».

— Задача одна — создать равные условия для субъектов хозяйствования. И это понимает и нацелено на это и российское руководство, и белорусское руководство. Только имея равные условия мы сможем не то что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии, — сказал Головченко.