Головченко: санкции к Skoda и Nivea не нарушают обязательств Беларуси в рамках ЕАЭС

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Роман Головченко заявил, что контрсанкции в отношении Liqui Moly, Skoda и Nivea никоим образом не нарушают обязательств Беларуси в рамках ЕАЭС. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».



Фото: mlyn.by

Премьер-министр сообщил, что страны Евразийского экономического союза на прошедшем 29−30 апреля в Казани заседании межправсовета проявили «определенный интерес» к применению Беларусью ответных мер в отношении ряда иностранных производителей.

— Я объяснил наши мотивы. Они были восприняты, поддержаны, — сказал Головченко.

По его словам, такие меры — это суверенное право страны.

— Моральное право на принятие таких мер неоспоримо с нашей стороны. Мы действуем в рамках своего правового поля, на основании соответствующего указа президента, это не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что часть продукции Skoda и Beiersdorf (ключевой бренд — Nivea) производится в России. Поэтому стали возникать вопросы, будут ли санкции распространятся, например, на автомобили «Шкода» российской сборки. В ГТК подтвердили , что запрет касается и стран ЕАЭС. В таком случае, не будет ли Беларусь нарушать обязательств в рамках евразийского союза. Головченко заверил, что нет нарушений.

Liqui Moly, Skoda и Nivea попали в список запрещенных к ввозу в Беларусь из-за того, что ранее компании-производители отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске.