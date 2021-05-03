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Головченко: санкции к Skoda и Nivea не нарушают обязательств Беларуси в рамках ЕАЭС
03.05.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Роман Головченко заявил, что контрсанкции в отношении Liqui Moly, Skoda и Nivea никоим образом не нарушают обязательств Беларуси в рамках ЕАЭС. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
Премьер-министр сообщил, что страны Евразийского экономического союза на прошедшем 29−30 апреля в Казани заседании межправсовета проявили «определенный интерес» к применению Беларусью ответных мер в отношении ряда иностранных производителей.
— Я объяснил наши мотивы. Они были восприняты, поддержаны, — сказал Головченко.
По его словам, такие меры — это суверенное право страны.
— Моральное право на принятие таких мер неоспоримо с нашей стороны. Мы действуем в рамках своего правового поля, на основании соответствующего указа президента, это не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС, — подчеркнул он.
Стоит отметить, что часть продукции Skoda и Beiersdorf (ключевой бренд — Nivea) производится в России. Поэтому стали возникать вопросы, будут ли санкции распространятся, например, на автомобили «Шкода» российской сборки. В ГТК
Liqui Moly, Skoda и Nivea
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Премьер-министр сообщил, что страны Евразийского экономического союза на прошедшем 29−30 апреля в Казани заседании межправсовета проявили «определенный интерес»...
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