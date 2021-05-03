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Головченко об интеграции: жесткие сроки ставить «ничто не вынуждает»

03.05.2021 10:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Официальный Минск не хочет откладывать в долгий ящик вопрос по согласованию двух оставшихся интеграционных карт Беларуси и России, но, когда будут приняты решения – пока неизвестно.

Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1»  вечером 2 мая.

«Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого», - сказал премьер.

По его словам, жесткие сроки ни Минск, ни Москву ставить «ничто не вынуждает».

Ранее сообщалось о том, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов. При этом стороны не пришли к компромиссу по вопросам поставок газа и налоговой политики.

По словам Головченко, оставшиеся карты «достаточно сложные с точки зрения экономической», и теперь стороны дискутируют, как правильнее сложить эту схему, чтобы «экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал», - сказал премьер.

Он отметил, что задача стоит одна – создать равные условия для субъектов хозяйствования. «Только имея равные условия, мы сможем не то, что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии», - сказал Головченко.

О санкциях США

Головченко заявил также, что санкции США никак не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

«Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно», - сказал Головченко, отвечая на вопрос о возможной приостановке поставок российского сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее

Ранее сообщалось, что российские поставщики нефти могут отказаться от поставок на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан». Проблема в американских санкциях.

Напомним, что 19 апреля Минфин США опубликовал официальный релиз о возобновлении санкций в отношении ряда белорусских предприятий.

Что касается дорожных карт, то работа над ними идет уже несколько лет. А в марте 2020 года глава МИД Владимир Макей заявлял, что работать над ними нет смысла, пока не решены вопросы с нефтью.

Еще в 2019 году их намеревались согласовать и подписать к ноябрю. При этом количество несогласованных карт до сих пор неизвестно.

В том же году премьер-министр Беларуси Иергей Румас (на то время) говорил, что готовится 31 дорожная карта, и около половины карт согласованы и готовы к подписанию. Неурегулированные вопросы должны были обсуждаться 19 ноября на заседании союзного Совета министров.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный Минск не хочет откладывать в долгий ящик вопрос по согласованию двух оставшихся интеграционных карт Беларуси и России, но, когда будут приняты решения...
 
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