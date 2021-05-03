|
Продукты белорусской нефтепереработки востребованы в ЕС и Украине
03.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Продукты белорусской нефтепереработки востребованы в странах Европейского союза и Украине, несмотря на некоторую "нелюбовь", о которой периодически пытаются заявлять стороны. 75 % продукции Белорусского газоперерабатывающего завода уезжает преимущественно туда. Об этом нашему каналу сообщил директор Белорусского газоперерабатывающего завода. Сергей Пашков отметил, что после модернизации в 2015 году ассортимент продукции расширили, а это дополнительный доход (продукты имеют высокую добавленную стоимость).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты белорусской нефтепереработки востребованы в странах Европейского союза и Украине, несмотря на некоторую "нелюбовь", о которой периодически пытаются...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)