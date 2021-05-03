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Продукты белорусской нефтепереработки востребованы в ЕС и Украине

03.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Продукты белорусской нефтепереработки востребованы в странах Европейского союза и Украине, несмотря на некоторую "нелюбовь", о которой периодически пытаются заявлять стороны. 75 % продукции Белорусского газоперерабатывающего завода уезжает преимущественно туда. Об этом нашему каналу сообщил директор Белорусского газоперерабатывающего завода. Сергей Пашков отметил, что после модернизации в 2015 году ассортимент продукции расширили, а это дополнительный доход (продукты имеют высокую добавленную стоимость).

Предприятие идет в ногу со временем и вносит свой вклад в электрификацию страны. Ему принадлежит самая крупная в Беларуси солнечная электростанция мощностью 55 мегаватт.

 
 
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Продукты белорусской нефтепереработки востребованы в странах Европейского союза и Украине, несмотря на некоторую "нелюбовь", о которой периодически пытаются...
 
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