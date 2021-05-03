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Беларусь рассматривает возможность строительства собственного терминала в российских портах

03.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом в "Главном эфире" заявил премьер-министр Роман Головченко. Создана рабочая группа по изучению всех аспектов этого вопроса. Российская сторона предоставит возможные участки под терминалы. И если они будут соответствовать нашим требованиям, то мы готовы начать реализацию инвестпроекта. Уже определен список товаров, где есть экономическая целесообразность переправки их через российские порты. Главное, чтобы предприятия не несли большие дополнительные затраты.

Сейчас через российские порты в Ленинградской области на экспортные рынки проходят белорусские нефтепродукты. С начала года объем этого груза более 220 тысяч тонн.

 
 
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Об этом в "Главном эфире" заявил премьер-министр Роман Головченко. Создана рабочая группа по изучению всех аспектов этого вопроса. Российская сторона предоставит...
 
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