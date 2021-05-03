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Беларусь рассматривает возможность строительства собственного терминала в российских портах
03.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Об этом в
Сейчас через российские порты в Ленинградской области на экспортные рынки проходят белорусские нефтепродукты. С начала года объем этого груза более 220 тысяч тонн.
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Об этом в "Главном эфире" заявил премьер-министр Роман Головченко. Создана рабочая группа по изучению всех аспектов этого вопроса. Российская сторона предоставит...
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