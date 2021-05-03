Как выбрать участок? Алгоритм действий, полезные ссылки и советы эксперта

Глядя на табличку, часть потенциальных «строителей» отсеется (и хорошо, что вовремя), кто-то решит не заморачиваться и купить готовый объект, остальные – пойдут дальше.

– Эти подпункты актуальны для всех критериев выбора участка (расположение, наличие коммуникаций, цена, транспортная доступность и инфраструктура). Такой комплексный подход позволит избежать потенциальных проблем с будущими соседями (этические аспекты), нехватки денег на стройку (когда вынужден на всем экономить, чтобы закончить), неожиданных неприятностей (к примеру, торфяник – это лишние траты на фундамент).

К примеру, сейчас у айтишников модно жить за городом. Оно и понятно – работать на свежем воздухе полезно и комфортно. Однако бывают неприятные сюрпризы – плохой интернет, который просто парализует работу. Или слесарь хочет купить дом и сделать там мастерскую, а в итоге вместо работы лается из-за шума с соседями. Если об этом думать заранее, то практически всех проблем можно избежать.

Если не «влезешь» в бюджет – получишь «недодом»

– На этом этапе нужно понимать не только свои желания, но и возможности: хватит ли денег, есть ли время и силы контролировать процесс. Это простые понятные вещи, но почему-то о них очень часто забывают. Классика рынка – задумать дорогой проект, а потом выкручиваться, как недоплатить строителям, архитектору, риэлтеру, сэкономить на материалах, потому что денег не хватило. Итог – «недодом». К сожалению, это видно даже на крупных проектах, где единственный критерий тендера – стоимость (без достаточной оценки качества результата и условий создания объекта).

Где искать участок

Поиск участка зависит от запроса. Если вы ищите пустой участок для строительства дома , то купить землю по закону сможете только с аукциона. Земельные торги проходят на нескольких площадках, из основного – «Минский областной центр инвестиций и приватизации». По ссылке можно мониторить торги по вакантным участкам в деревнях и садовых товариществах недалеко от Минска.

На самые интересные лоты Realt.byделает обзоры – это хорошая база, чтобы сформировать первое впечатление про участок. В рубрике «Записки участника аукциона» мы публикуем актуальные фото и информацию. Также советуем следить за итогами земельных торгов, они появляются на Realt.byв день аукциона. Это позволяет лучше ориентироваться в ценах, ведь часто цена продажи участка сильно отличается от стартовой.

С аукциона можно купить и участок с «недостроем» (не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом, изъятый государством у бывших владельцев). Зачастую, степень готовности таких объектов не выше 10%. Торги также проходят на сайте «Минского областного центра инвестиций и приватизации».

Купить участок на вторичном рынке можно только с объектом недвижимости – например, с законсервированным фундаментом будущего дома. Все участки в продаже можно смотреть здесь . Для удобства – есть возможность сузить поиск по необходимым критерием (удаленность от Минска, цена и тд). Если, вы решили, что строиться – не ваша история, то можно проанализировать рынок готовых или строящихся домов в продаже .

Кроме того, стоит мониторить ситуацию по сельсоветам. Часто из первых рук можно найти эксклюзивный надел земли с домом под снос очень дешево.

– База и обзоры Realt.by покрывают порядка 80% спроса на рынок загородного жилья, но есть люди, которые ищут что-то особенное. Здесь я советую активней обращаться к сельсоветам. Там можно найти интересные хутора, взять большой участок земли под ЛПХ или старый дом под снос в живописном месте. У меня есть заказчик, который купил старый дом культуры и реконструировал под агроусадьбу, получилось здорово.