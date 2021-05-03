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15 рублей за экскурсию по разным векам и от 170 - за ночевку. Что можно увидеть и как отдохнуть в Парке истории «Великое княжество Сула» под Минском
03.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Первый в Беларуси парк-музей интерактивной истории «Великое княжество Сула» рассказывает о наиболее значимых вехах белорусской истории, начиная от каменного века до воссозданного родового гнезда Ленских. Здесь есть ощущение, что на время попадаешь в другой мир. Рассказываем, почему стоит туда поехать.
Сула когда-то принадлежала Радзивиллам
Парк истории «Великое княжество Сула» расположен в Столбцовском районе Минской области всего в 49 километрах от столицы на берегу одноименного озера. Приезжаем в Сулу, за воротами нас встречает арт-директор Валерий Мазуро, который и знакомит нас с родовым гнездом Ленских.
Он рассказывает, что история местечка Сула ведется с XVI столетия. В то время оно принадлежало известному роду Радзивиллов, которые часто приезжали сюда на охоту. Не раз охотился в этом крае и король польский и великий князь литовский Стефан Баторий. С течением времени эти земли покупались и продавались. С 1778 по 1939 год местечком Сула владел известный шляхетский род Ленских.
- Ленские внесли огромный вклад в развитие и процветание этого местечка и с уважением относились к местным жителям. Сегодня здесь находятся усадьба-музей Ленских и часовня-усыпальница, - уточняет арт-директор Парка истории.
Воссоздание усадьбы Сула было начато в 2006 году. Духовным вдохновителем, руководителем и основным инвестором проекта выступил меценат Андрей Запольский.
- В то время местечко находилось в запустении. С былых времен сохранились только части стен отдельных зданий имения Ленских. Но уже в 2010 году это место было открыто для посещения туристов. Однако строительные и реставрационные работы продолжаются и по сей день, - говорит Валерий Мазуро.
Мегалитическая культура
Сердцем «Великого княжества Сула» является древний кромлех «Врата всех звезд», откуда и начинается история всех белорусов.
Кромлехи – самые древние в истории человечества рукотворные мегалитические сооружения, представляющие собой группы обработанных или необработанных продолговатых камней (менгиров). Создание таких сооружений обычно датируется эпохой каменного века (около 3 миллионов лет назад). Кромлехи широко распространены на всех континентах, что свидетельствует об общности культур и духовных связей людей, некогда населявших нашу планету.
Кромлех «Врата всех звезд» состоит из 12-ти менгиров, равномерно установленных по окружности диаметром 12 метров. В основе комплекса лежит натуральное число 12 (дюжина). Оно тесно связано с наукой, культурой, религией и историей человечества (12 созвездий Зодиака, 12 месяцев, 12 часов – полдня, полночи, 12 Богов Шумеров и т.д.).
Камни символизируют созвездия Зодиака, а лежащая в центре круга каменная плита (дольмен) является символом центра нашей галактики и всего мироздания. Согласно древним традициям, на менгирах вырезаны знаки древних рун, способные активизировать энергии добра, справедливости, разумности, здоровья, семейного благополучия.
- Можно подойти к любому камню, потрогать руками, ощутить его тепло и загадать желание. Говорят, что оно сбывается, - уточняет наш экскурсовод.
Стоянка древнего человека
За кромлехом находится стоянка древнего человека – место, где в каменном веке жили люди. Здесь они могли останавливаться один раз, а могли жить и долго.
Инсталляция рассказывает о быте наших далеких предков в доисторические времена, помогает понять, как они жили, добывали еду, строили укрытия, делали одежду из шкур животных.
Рядом со стоянкой расположена площадка древнеславянских верований и культов и «капище», где собраны основные древнеславянские боги. Особую гордость музея составляет вещий камень. В нескольких шагах от него находится древнеславянский ритуальный костер, где гости комплекса проводят древнеславянский обряд «очищение огнем».
На площадке находится и домик ведуньи. Сегодня каждый желающий может подняться в таинственную «избушку на курьих ножках» и увидеть своими глазами, как жили эти необычные люди.
Средневековый квартал
В Парке истории формируется средневековый квартал XVI столетия. Одни здания уже построены и открыты для посещения, другие еще строятся.
- В каждом средневековом городе-квартале было много административных и хозяйственных построек. Одна из них (пожалуй, самая главная) – это водяная мельница. Фундамент постройки в Суле сохранился с XVIII столетия, основная ее часть достроена сейчас. В здании мельницы находятся аутентичные вещи, и каждая из них имеет свою историю. Кроме муки, на мельнице производили подсолнечное и конопляное масло. Также здесь работал тартак – лесопильня. Наши предки приходили сюда не только работать, но и отдыхать. Для них это был своеобразный Дом культуры, где пели песни, танцевали, играли на различных музыкальных инструментах, - рассказывает Валерий Мазуро.
- С XVI столетия в замке сохранилась лишь часть стены. Она была встроена в новое сооружение. На этом историческом месте мы построим еще 6 башен, каждая из них будет посвящена какому-то замку Беларуси, который не сохранился до наших дней, - уточняет арт-директор Парка истории.
В другой части Сульского замка работает кузница, где проводятся мастер-классы.
Проходим к католическому коллегиуму. ВXVI столетии здесь изучали не только религию, но и точные и светские науки: физику, химию, арифметику, музыку, пение и другие.
- Наш коллегиум – это не только средневековая школа. Это еще и музей просвещения, где создана экспозиция, посвященная самым известным людям, которые жили, работали, воевали и внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны. Вот только некоторые имена – Тадеуш Костюшко, Казимир Семенович, Кастусь Калиновский, - говорит Валерий Мазуро.
Сейчас в коллегиуме проводятся лекции, посвященные известным просветителям, писателям и другим деятелям, концерты, мастер-классы.
Зашли мы и в «Королевскую ассамблею». Каменные стены исторического здания сохранились с XIX столетия. В свое время здесь находилась конюшня. Во время реконструкции в здании была сделана только новая крыша.
Сейчас в «Королевской ассамблее» находится Зал шляхетской славы. Это место называют королевским в честь владельца сульских земель Стефана Батория. Зал воссоздан как помещение, в котором проходили встречи и пиры шляхты. Здесь создана «Галерея гербов» - собрание наиболее известных белорусских шляхетских рыцарских гербов. Под каждым приведен краткий перечень фамилий, некогда принадлежавших к данному гербу. Общий список распространенных белорусских фамилий со шляхетскими корнями составляет более двух с половиной тысяч. Это позволяет практически каждому посетителю ассамблеи отыскать герб шляхетных предков.
- Вы таксама можаце паспрабаваць знайсцi тут свае прозвiшча i род, - говорит хозяин ассамблеи Дмитрий. – Зараз мы ладзiм у зале ўрачыстыя мерапрыемствы, семiнары, канферэнцыi, вяселлi, банкеты.
Не обошли стороной мы и бровар. Здесь на собственном медном самогонном аппарате XIX столетия, который приобретен в Австрии, производят местную «Старку Запольскую».
- Напиток производится по старинным рецептам, настаивается на 18 видах трав и хранится в дубовых бочках. В магазине вы такую старку не найдете. Попробовать ее можно в ресторанах Сулы, с собой бутылку можно купить за 20 рублей, - дополняет арт-директор Парка истории.
Хозяйка бровара пани Марыся любезно предложит вам продегустировать этот напиток.
Этим летом в средневековом квартале откроется Ратуша, строительство которой уже завершается. Готовится к открытию Центральная площадь, строится музей истории Беларуси. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в этом году.
Направляемся в местечко
На территории усадьбы создан музей белорусского местечка XIXстолетия, рассказывающий о жизни белорусов, евреев и татар.
- Эта территория до 1939 года называлась «зоной оседлости». Именно здесь больше всего проживало евреев. В центре местечка расположен дом Моисея Березовича, который жил в соседней деревне Рубежевичи. Строение было перевезено в Сулу. Сохранился только фасад дома, которому уже 170 лет, - рассказывает арт-директор Парка-музея.
В доме реконструированы жилая комната, швейная мастерская и небольшая частная еврейская лавка, которые передают ауру старобелорусской еврейской культуры.
Во время реконструкции комплекса из соседних деревень сюда привезли еще несколько срубов. Сейчас прописку в этих домах получили музеи.
В шаповальной (валяние из шерсти) нас встретила ее хозяйка пани Наталья.
- Гiсторыя валяння з воўны пачынаецца далека з глыбiнi стагоддзя. Але навукоўцам дакладна не вядома, хто и калi вынайшаў спосаб вытворчасцi такого жыццёва важнага матэрыялу, як лянец (валеная воўна). Людзi заўважылi гэту здольнасць воўны звальвацца ў лянец, i гэта рамяство стала шырока распаўсюджвацца сярод многiх народаў, - рассказывает Наталья. – У Беларусi шапавальства iснавала ў форме даходнага промыслу. Гэта значыць, што майстры працавалiў хатах дамоўцаў i пераходзiлi з вёскiў вёску на працягу зiмы са сваiмi прыладамi. Сярод iх была брында – прылада для рыхлення воўны. Жалезнымi цi драўлянымi качалкамi, калодкамi, правiдламi надавалi вырабу патрэбную форму. Выраблялi верхнюю вопратку (бурмос), шапкi (магеркi), рукавiцы (сподкi).
Зашли мы и в музей белорусской батлейки. Хозяйка пани Мира рассказывает, что здесь можно посмотреть настоящий кукольный спектакль с авторскими куклами:
- Наша батлейка - сапраўдная, XVIII стагоддзя. Яна адзiная трохпавярховая ў Беларусi, якая працуе па сённяшнi дзень. Першы паверх заўседы заставаўся за бiблейскай тэматыкай, другi – расказвае пра тое, што адбываецца на зямлi, трэцi – апавядае пра жыццё ў пекле. У нас ёсць пастановы з тэматыкай на розныя поры года. Сення мы паказваем спектакль на тэму Масленiцы «Як Лiзка з козлiкам пасябравала», разлiчаны на 15 хвiлiн.
Также тут есть музей хлеба и сыра. Все хлебные изделия – собственной выпечки. Хлеб бездрожжевой, на натуральной закваске.
- Наш музей працуе толькi 9 месяцаў. Я лiчу, што патрэба ў яго стварэннi была и застаецца. Хлеб - самае дарагое, што было ў чалавека. Заўсёды казалi: будзе хлеб – будзе i песня, хлеб – усяму галава. З малалецтва дзяцей прывучалi з павагай адносiцца за гэтага прадукту харчавання. Хлеб нiколi не ламаўся. Заўседы бацька павiнен быў прачытаць нейкую малiтву, адрэзаць кавалак хлеба i падзялiць яго памiж усiмi членами сям’i. Хлебам i соллю сустракалi i праважалi дарагiх гастей. Працэс вырабу хлеба быў цяжкi. Ён выпякаўся на заквасцы, якая настайвалася ад 3 до 7 дзён. Такi хлеб не чарсцвее 10 дзён i увогуле не плеснявее. Летам мы выпякаем у сябе хлеб кожны дзень, зiмой – па патрэбнасцi. Ён падаецца гасцям у нашых рэстаранах, пакаштаваць i набыць яго могуць наведвальнiкi музея, - рассказывает хозяйка пани Мария.
Здесь же неподалеку, в парке расположена усадьба-музей Ленских и часовня-усыпальница представителей этого рода.
- Часовня-усыпальница – сакральное место для нас всех. Здесь похоронены представители рода Ленских от начала XIX века до 30-х годов прошлого столетия. История этого места трагическая. В 60-е годы во время одного из праздников в Суле местные ребята спустились в часовню и осквернили захоронения. Останки умерших были перезахоронены на кладбище в Рубежевичах, - рассказывает арт-директор Парка истории. – Андрей Запольский восстановил часовню. В скором времени останки снова будут перевезены в часовню, на место, где они и были похоронены. Также ведутся переговоры о том, чтобы на этом месте можно было проводить богослужения.
Отели и рестораны
Посетив Парк истории «Великое княжество Сула», вы сможете узнать не только о вехах белорусской истории, но и приятно отдохнуть.
Если вы решили приехать с ночевкой, то можно остановиться в одном из отелей. Всего их четыре. Они разные - от роскошного со всеми удобствами до экономного варианта.
Например, в центре усадьбы находится отель «Дом эконома», рассчитанный на 8 номеров.
- Это абсолютно аутентичный дом 20-х годов прошлого столетия. Этому дереву примерно 100 лет, - говорит Валерий Мазуро.
Однокомнатный двухместный номер стандарта «Комфорт» на I этаже здесь стоит 170 рублей в сутки. В такую же сумму обойдется и однокомнатный двухместный номер стандарт на II этаже.
Более роскошный и эксклюзивный – отель Boutique Hotel. Каждый номер в гостинице оформлен в стиле истории Великого княжества Литовского.
Однокомнатный двухместный стандарт в отеле стоит 230 рублей в сутки. Двухкомнатный четырехместный – 280 рублей в сутки. Двухкомнатный двухместный люкс и двухкомнатный двухместный суперлюкс обойдутся гостям по 430 рублей в сутки.
Для тех, кто любит уединение, можно арендовать весь дом – так называемую ледовню-флигель. Он рассчитан на 4 человека и стоит в сутки 600 рублей.
Можно остановиться и в отеле «Господня» - здании XVIII столетия. У Ленских в этом доме жил обслуживающий персонал. Здание сохранилось до наших дней. Была сделана только новая крыша. Сегодня в отеле 8 номеров.
- Номера в отелях практически всегда заняты. Здесь останавливаются гости, которые приезжают не только ознакомится с историей Сулы, но и отдохнуть на природе, на озере Сула, - уточняет Валерий Мазуро.
Не возникнет проблем в Суле и с питанием. К услугам гостей – четыре ресторана. Один из них «Пан Старкi» находится в центре парка-музея и рассчитан на 70 мест. Он славится своими драниками, блинчиками с мачанкой, клецками и другими традиционными блюдами. Оригинальные рецепты современные повара позаимствовали из белорусской, литовской, еврейской, украинской, русской и польской кухонь.
- В выходные дни, когда к нам приезжает много гостей, все места в ресторанах заняты. Бывает, что на всех мест даже не хватает, - дополняет Валерий Мазуро.
Как еще развлечься
«Великое княжество Сула» – популярный исторический музей, куда каждый год приезжает много гостей и отдыхающих. Здесь организовывают и проводят различные народные праздники и гуляния.
- Мы всегда рады нашим гостям и делаем все для того, чтобы они, побыв у нас один раз, возвращались в Сулу снова и снова. Стратегическая наша задача - воссоздание, прославление истории нашей страны, и мы стараемся ее выполнять, - говорит арт-директор.
В Парке истории есть и своя конюшня, где живут лошади разных пород. Можно купить билет и прокатиться на бричке, можно покататься и верхом на лошади. Верховая конная прогулка обойдется вам в 5 рублей.
Входной билет на территорию парка-музея стоит 15 рублей для взрослых и 10 рублей для детей школьного возраста. В стоимость входит: обзорная экскурсия, которая проводится в 14 часов по будним дням; катание на драккаре; буклет парка истории Сула с краткой историей и схемой территории; самостоятельный осмотр всех интерактивных площадок и открытых объектов комплекса.
За отдельную плату предлагается несколько тематических экскурсий.
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15 рублей за экскурсию по разным векам и от 170 - за ночевку. Что можно увидеть и как отдохнуть в Парке истории «Великое княжество Сула» под Минском
Первый в Беларуси парк-музей интерактивной истории «Великое княжество Сула» рассказывает о наиболее значимых вехах белорусской истории, начиная от каменного...
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