15 рублей за экскурсию по разным векам и от 170 - за ночевку. Что можно увидеть и как отдохнуть в Парке истории «Великое княжество Сула» под Минском

Он рассказывает, что история местечка Сула ведется с XVI столетия. В то время оно принадлежало известному роду Радзивиллов, которые часто приезжали сюда на охоту. Не раз охотился в этом крае и король польский и великий князь литовский Стефан Баторий. С течением времени эти земли покупались и продавались. С 1778 по 1939 год местечком Сула владел известный шляхетский род Ленских.

- Ленские внесли огромный вклад в развитие и процветание этого местечка и с уважением относились к местным жителям. Сегодня здесь находятся усадьба-музей Ленских и часовня-усыпальница, - уточняет арт-директор Парка истории.

Воссоздание усадьбы Сула было начато в 2006 году. Духовным вдохновителем, руководителем и основным инвестором проекта выступил меценат Андрей Запольский.

- В то время местечко находилось в запустении. С былых времен сохранились только части стен отдельных зданий имения Ленских. Но уже в 2010 году это место было открыто для посещения туристов. Однако строительные и реставрационные работы продолжаются и по сей день, - говорит Валерий Мазуро.

Мегалитическая культура

Сердцем «Великого княжества Сула» является древний кромлех «Врата всех звезд», откуда и начинается история всех белорусов.

Кромлехи – самые древние в истории человечества рукотворные мегалитические сооружения, представляющие собой группы обработанных или необработанных продолговатых камней (менгиров). Создание таких сооружений обычно датируется эпохой каменного века (около 3 миллионов лет назад). Кромлехи широко распространены на всех континентах, что свидетельствует об общности культур и духовных связей людей, некогда населявших нашу планету.

Кромлех «Врата всех звезд» состоит из 12-ти менгиров, равномерно установленных по окружности диаметром 12 метров. В основе комплекса лежит натуральное число 12 (дюжина). Оно тесно связано с наукой, культурой, религией и историей человечества (12 созвездий Зодиака, 12 месяцев, 12 часов – полдня, полночи, 12 Богов Шумеров и т.д.).

Камни символизируют созвездия Зодиака, а лежащая в центре круга каменная плита (дольмен) является символом центра нашей галактики и всего мироздания. Согласно древним традициям, на менгирах вырезаны знаки древних рун, способные активизировать энергии добра, справедливости, разумности, здоровья, семейного благополучия.

- Можно подойти к любому камню, потрогать руками, ощутить его тепло и загадать желание. Говорят, что оно сбывается, - уточняет наш экскурсовод.