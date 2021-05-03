Белгазпромбанк в 2020 году получил прибыль вдвое меньше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. В 2020 году прибыль финансового учреждения составила 44,6 миллиона рублей, а годом ранее – 96,6 миллиона рублей, говорится в годовой отчетности Белгазпромбанка.

Согласно планам банка с российским капиталом, в прошлом году чистая прибыль должна была составить 100,1 миллиона рублей. Рентабельность собственного капитала должна была достичь отметки в 12,8%, а по факту – 6,1%.

Финансовые цели Белгазпромбанка свидетельствуют о том, что активы финансового учреждения по итогам 2020 года должны были достигнуть цифры в 5 225,5 миллиона рублей, на деле она составила – 4 103,3 миллиона рублей.

По итогам 2019 года активы банка с российским капиталом составляли 4 973, 3 миллиона рублей. Фактически активы прохудились на сумму, превышающую 800 миллионов рублей.

На фоне роста кредитов и ценных бумаг в целом в банковской системе республики Белгазпромбанк продемонстрировал обратную динамику. Также банк ухудшил свои показатели в рейтинге системно значимых финансовых учреждений Беларуси.

Дело Белгазпромбанка

Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в Белгазпромбанке с 15 июня 2020 года после того, как финансовая милиция пришла в банк с обысками , и было возбуждено уголовное дело за получение взяток, уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан экс-глава банка Виктор Бабарико и еще несколько его заместителей.

В январе 2021 года председателем правления банка была назначена Надежда Ермакова.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

17 февраля Верховный суд Беларуси начал рассмотрение уголовного дела , по которому основным обвиняемым проходит Виктор Бабарико. Все семь обвиняемых, за исключением его признали вину и дали признательные показания. Подробно о том, как проходит суд, можно найти здесь .

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