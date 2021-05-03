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Белгазпромбанк в 2020 году получил прибыль вдвое меньше
03.05.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. В 2020 году прибыль финансового учреждения составила 44,6 миллиона рублей, а годом ранее – 96,6 миллиона рублей, говорится в годовой отчетности Белгазпромбанка.
Согласно планам банка с российским капиталом, в прошлом году чистая прибыль должна была составить 100,1 миллиона рублей. Рентабельность собственного капитала должна была достичь отметки в 12,8%, а по факту – 6,1%.
Финансовые цели Белгазпромбанка свидетельствуют о том, что активы финансового учреждения по итогам 2020 года должны были достигнуть цифры в 5 225,5 миллиона рублей, на деле она составила – 4 103,3 миллиона рублей.
По итогам 2019 года активы банка с российским капиталом составляли 4 973, 3 миллиона рублей. Фактически активы прохудились на сумму, превышающую 800 миллионов рублей.
На фоне роста кредитов и ценных бумаг в целом в банковской системе республики Белгазпромбанк продемонстрировал обратную динамику. Также банк ухудшил свои показатели в рейтинге системно значимых финансовых учреждений Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Дело Белгазпромбанка
Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в Белгазпромбанке с 15 июня 2020 года после того, как финансовая милиция
В январе 2021 года председателем правления банка
Ранее происходящее в Белгазпромбанке
17 февраля Верховный суд Беларуси
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Крупнейший банк с российским капиталом в Беларуси рассчитывал получить чистую прибыль в размере около 100 миллионов рублей, но план удалось реализовать лишь на 40%.
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