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Белорусская экономика переходит от восстановления к росту

03.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская экономика восстановилась и продемонстрировала в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ВВП на 0,9 %. Прогнозируется, что за первое полугодие ВВП увеличится на 1,5 - 1,8 %. Такой информацией с журналистами поделился министр экономики Александр Червяков. Таким образом, экономика сработала лучше, чем предполагалось ранее профильным ведомством, оно прогнозировало сохранение объема ВВП на уровне I квартала 2020 года.

 
 
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Белорусская экономика восстановилась и продемонстрировала в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ВВП на 0,9 %. Прогнозируется, что за...
 
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