Тихановская и Вячорко купили билеты в Минск, но не прилетели. Что это было?

Источник материала: Tut.by

В прошедшие выходные в сети появились фотографии авиабилетов из Вильнюса в Минск на 2 мая на имя Светланы Тихановской и ее советника по международным вопросам Франака Вячорко. Но в Минск они так и не прилетели. TUT.BY спросил у команды Тихановской, что это было.



Фото: Телеграм-канал «Желтые сливы»

Билеты, как оказалось, настоящие. Это TUT.BY подтвердил Франак Вячорко. Но в Минск ни Тихановская, ни Вячорко не прилетели — в понедельник, 3 мая, у Тихановской начался официальный визит в Словению.

— Билеты наши. Команда Тихановской проводит большой объем работы для достижения поставленных целей, и не вся деятельность может быть публичной, — заявил советник Тихановской.

Зачем покупали билеты, собирались ли на самом деле лететь в Минск Тихановская и Вячорко, в команде рассказывать отказываются. Кто выложил фотографии билетов в сеть, в команде не знают.

— Мы этого не делали, — сказали в пресс-службе Тихановской.