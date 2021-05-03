Белорусские и мировые эксперты снова разошлись в оценках нашей экономики. А кто обычно бывал прав?

Источник материала: Tut.by

От мировой экономики ожидают бурного восстановительного роста, но мировые эксперты скептичны относительно белорусского участия в грядущем буме. При этом власти Беларуси полны энтузиазма. Министр экономики Александр Червяков, подводя итоги квартала, отметил, что экономика восстановилась и продемонстрировала в первом квартале 2021 года прирост ВВП на 0,9%. Прогноз на полугодие — уже 1,5−1,8%.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Учитывая небольшое снижение ВВП в прошлом году (0,9%), это сигнал о том, что экономика переходит из фазы восстановления к росту, считает министр. Причем без макроэкономических дисбалансов, уверен он.

Но что прогнозируют международные эксперты, и часто ли они оказывались правы относительно Беларуси?

Весной и МВФ, и Всемирный банк актуализируют свои прогнозы по изменению ВВП, данные в начале года. 23 марта МВФ опубликовал обновленный «Мировой экономический обзор », а 30 марта Всемирный банк выпустил обновление по экономическому прогнозу для Европы и Центральной Азии.

», а 30 марта Всемирный банк выпустил по экономическому прогнозу для Европы и Центральной Азии. Последний раз МВФ прогнозировал белорусский ВВП в октябре 2020. Тогда фонд ожидал, что в 2021 экономика страны вырастет на 2,2%. По обновленным данным, МВФ ожидает ее снижение на 0,4%.

белорусский ВВП в октябре 2020. Тогда фонд ожидал, что в 2021 экономика страны вырастет на 2,2%. По обновленным данным, МВФ ожидает ее снижение на 0,4%. Всемирный банк прошлый раз давал прогноз по ВВП Беларуси в январе этого года, тогда организация предсказывала падение показателя на 2,7%. В своем весеннем обновлении ВБ немного улучшил свое предсказание, теперь они ожидают падение на 2,2%.

по ВВП Беларуси в январе этого года, тогда организация предсказывала падение показателя на 2,7%. В своем весеннем обновлении ВБ немного улучшил свое предсказание, теперь они ожидают падение на 2,2%. По весеннему прогнозу МВФ, мировая экономика в этом году вырастет на 6%. При этом рост в развитых странах составит 5,1%, в развивающихся (куда относят Беларусь) — 6,7%.

По январскому прогнозу Всемирного банка, мировой ВВП в этом году вырастет на 4%. В развитых странах рост составит 3,3%, в развивающихся — 5%. Правда, к весне организация стала смотреть на перспективы мировой экономики более оптимистично. Например, для развивающихся стран в Европе и Центральной Азии (куда входит Беларусь) прогноз подрос с 3,3 до 3,6%.

По прогнозам обеих институций, Беларусь станет единственной страной региона, где ВВП упадет. Эта информация представлена на двух картах ниже:

МВФ

Всемирный банк

Стоит отметить, что для некоторых стран бурный восстановительный рост прогнозируют на фоне сильного снижения прошлого года. Экстремальный случай тут — Черногория. Там в прошлом году экономика рухнула на 15,2%, в этом году ожидают рост на 7−9%.

Экономика Беларуси упала в 2020 году на 0,9%, это меньше, чем в большинстве странах региона, однако там прогнозируемый восстановительный рост этого года или полностью компенсирует прошлогоднее падение, или покроет значительную его часть. Были страны, где снижение было похожее на наше: Литва (-0,8%), Сербия (-1%). В отличие от Беларуси, там ожидают существенный рост: 3,2% для Литвы, 5% для Сербии по прогнозу МВФ. Были и те, кому в ковидный 2020 год удалось вырасти: Турция (+1,8%), Ирландия (+2,5%). Продолжат они расти и в этом году: +6% для Турции, +4,2% для Ирландии по МВФ.

Насколько эти прогнозы вообще точные

Мы сравнили весенние прогнозы международных институций, предсказания правительства и реальные значения изменения ВВП с 2016 года:

В 2016, 2018 и 2019 годах весенние прогнозы ВБ и МВФ оказывались очень близкими к тому, как в итоге и срабатывала экономика.

В 2017 международные организации давали заметно худшие прогнозы относительно того, как все вышло в итоге. Прогноз правительства в итоге оказался ближе.

2018 — единственный год, когда и правительство, и ВБ с МВФ были близки в своем видении. Результат получился очень близким к их общему на тот момент мнению. В остальные годы международные оценки были существенно более пессимистичными, чем цели властей.

До 2020 года прогнозы ВБ и МВФ были очень похожи друг на друга, с началом неопределенности их мнение стало заметно отличаться. Два последние года они разнятся примерно на 2 процентных пункта.