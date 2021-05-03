|
Два белорусских банка пересмотрели проценты по кредитам на жилье
03.05.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Два белорусских банка – "Приорбанк" и "Белинвестбанк" – повысили процентные ставки по "жилищным" кредитам, об этом Sputnik рассказали в агентстве недвижимости "Твоя столица".
"Приорбанк", который с 11 марта начал выдавать заемные средства на приобретение квартир на "вторичке", увеличил ставку с 16,36% до 17,12%. Что касается "Белинвестбанка", который выдает кредиты только на покупку нового жилья, то он поднял проценты с 16,37% до 16,9%.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Беларусбанк", одним из первых возобновивший кредитование по жилищным программам, оставил ставку прежней на уровне в 20%. Она была снижена на один процент с 1 апреля. Ранее о возобновлении кредитов на покупку нового жилья в многоквартирных домах в Минске и регионах, а также на проектирование и строительство индивидуальных домов по всей стране заявил ОАО "Банк БелВЭБ". Там ставка составляет 16,37% годовых.
Процентная ставка по банковским кредитам привязана к
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения касаются как договоров на покупку недвижимости на вторичном рынке, так и строительства новых квадратных метров.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)