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Валютные торги: доллар отметил начало мая ростом
03.05.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта в понедельник ослабила позиции только по отношению к американскому доллару.
В понедельник на биржевых торгах европейская валюта потеряла едва ощутимые 0,17% от своей предыдущей цены и замерла у отметки в 3,0909 белорусского рубля.
Американская валюта напротив начала торги с догоняющего с прошлой недели роста. Доллар прибавил 0,23% к своей стоимости и остановился на уровне в 2,5656 белорусского рубля.
В свою очередь российская валюта не продолжила апрельский тренд на укрепление и на фоне больших выходных сдала свои позиции. В ходе торгов она потеряла 0,49% от своей цены и в итоге за 100 российских нужно было заплатить 3,3997 белорусского рубля.
Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
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Первые торги в этом месяце и на этой неделе обернулись незначительным укреплением белорусского рубля к валютной корзине.
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