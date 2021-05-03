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Валютные торги: доллар отметил начало мая ростом

03.05.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта в понедельник ослабила позиции только по отношению к американскому доллару.

В понедельник на биржевых торгах европейская валюта потеряла едва ощутимые 0,17% от своей предыдущей цены и замерла у отметки в 3,0909 белорусского рубля.

Американская валюта напротив начала торги с догоняющего с прошлой недели роста. Доллар прибавил 0,23% к своей стоимости и остановился на уровне в 2,5656 белорусского рубля.

В свою очередь российская валюта не продолжила апрельский тренд на укрепление и на фоне больших выходных сдала свои позиции. В ходе торгов она потеряла 0,49% от своей цены и в итоге за 100 российских нужно было заплатить 3,3997 белорусского рубля.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который приводит в соответствие с законодательством нормы валютного регулирования. Как пояснили в Нацбанке, это не обходимо для того, чтобы исключить нормы, не соответствующие новой парадигме осуществления операций с иностранной валютой в Республике Беларусь.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Первые торги в этом месяце и на этой неделе обернулись незначительным укреплением белорусского рубля к валютной корзине.
 
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