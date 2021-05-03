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КГК: гродненские продавцы спорттоваров недоплатили в бюджет более 7,5 млн рублей налогов

03.05.2021 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

КГК сообщает что в Гродно некоторые предприниматели, которые торговали спортивными товарами, недоплатили в бюджет более 7,5 млн рублей налогов. Они применяли схему дробления бизнеса.


По информации КГК, данные предприниматели с 2012 года зарегистрировали 25 фирм по розничной торговле спортивными товарами известных торговых марок. Все они занимались продажей одних и тех же товаров, у них была единая система бухгалтерского учета, а также одни и те же учредители и управляющие. При этом каждый из 25 субъектов имитировал самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность в целях применения упрощенной системы налогообложения.

Выяснилось, что из-за схемы дробления бизнеса в бюджет не поступило более 7,5 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении пяти человек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

В ходе обысков изъяты документы, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых.

 
Теги: Гродно
 
 
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ГК сообщает что в Гродно некоторые предприниматели, которые торговали спортивными товарами, недоплатили в бюджет более 7,5 млн рублей налогов. Они применяли схему...
 
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