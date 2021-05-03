|
КГК: гродненские продавцы спорттоваров недоплатили в бюджет более 7,5 млн рублей налогов
03.05.2021 13:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
КГК
По информации КГК, данные предприниматели с 2012 года зарегистрировали 25 фирм по розничной торговле спортивными товарами известных торговых марок. Все они занимались продажей одних и тех же товаров, у них была единая система бухгалтерского учета, а также одни и те же учредители и управляющие. При этом каждый из 25 субъектов имитировал самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность в целях применения упрощенной системы налогообложения.
Выяснилось, что из-за схемы дробления бизнеса в бюджет не поступило более 7,5 млн рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении пяти человек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).
В ходе обысков изъяты документы, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГК сообщает что в Гродно некоторые предприниматели, которые торговали спортивными товарами, недоплатили в бюджет более 7,5 млн рублей налогов. Они применяли схему...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)