КГК: гродненские продавцы спорттоваров недоплатили в бюджет более 7,5 млн рублей налогов

Источник материала: Tut.by

КГК сообщает что в Гродно некоторые предприниматели, которые торговали спортивными товарами, недоплатили в бюджет более 7,5 млн рублей налогов. Они применяли схему дробления бизнеса.





По информации КГК, данные предприниматели с 2012 года зарегистрировали 25 фирм по розничной торговле спортивными товарами известных торговых марок. Все они занимались продажей одних и тех же товаров, у них была единая система бухгалтерского учета, а также одни и те же учредители и управляющие. При этом каждый из 25 субъектов имитировал самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность в целях применения упрощенной системы налогообложения.

Выяснилось, что из-за схемы дробления бизнеса в бюджет не поступило более 7,5 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении пяти человек возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

В ходе обысков изъяты документы, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых.