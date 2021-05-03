От $519 за метр. Два дома для «очередников» строят в «восьмой» Лошице

Второй дом (9.3.) – это 9-этажный дом, состоящий из 1 подъезда и 70 квартир.

Все квартиры в нем также будут сдаваться с полной отделкой. В комнатах будут обои и краска, на полах — линолеум и плитка.

Возводить вторую «девятиэтажку» начнут в ноябре. Сдать объект в эксплуатацию планируют также летом 2022 года.

В настоящий момент гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются все 70 квартир:

− 34 двухкомнатные,

− 34 трехкомнатные,

− 1 четырехкомнатная,

− 1 пятикомнатная.

Стоимость 1 «квадрата» для нормируемой площади − 1425,37 рубля; для площади, превышающей нормируемую, − 1695,55 рубля.

Напомним, что проектировал микрорайоны Лошица 8.1 и 8.2 ГП «Институт «Военпроект». Он разработал четыре крупные группы домов с полузамкнутыми дворовыми территориями, свободными от транспорта.

Во дворах будут детские, спортивные площадки и зеленые зоны. Въехать сможет только спецтехника. Парковки будут расположены снаружи жилых полуколец, плюс два паркинга − отдельный многоуровневый и пристроенный к магазину.

В микрорайоне также будет школа для Лошицы-8 и прилегающих кварталов. Большой спортплощадкой смогут воспользоваться все жители микрорайона.

Вдоль школы и стадиона, через весь микрорайон, заложена прогулочная аллея.

Принятие и регистрация направлений администраций районов Минска на строительство квартир в данных домах будет осуществляться канцелярией предприятия по мере поступления.

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