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От $519 за метр. Два дома для «очередников» строят в «восьмой» Лошице
03.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартиры сразу в двух домах в строящемся квартале Лошица 8.2. предложил к долевому строительству УКС Мингорисполкома. Речь идет о домах 9.1 и 9.3 по генплану. Все квартиры в них предназначены для тех, кто стоит в очереди на жилье. Соответствующие проектные декларации опубликованы в газете «Минский курьер».
Первый дом (9.1.) – это 9-этажный пятисекционный дом на 184 квартиры. Интересно, что в доме будет всего три «однушки». Остальные жилые помещения – это двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и даже пятикомнатные квартиры.
Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой. В комнатах будут обои и краска, на полах − линолеум и плитка.
Возводить «девятиэтажку» начнут только в августе. Планируют сдать объект в эксплуатацию летом 2022 года.
В настоящий момент гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются все 184 квартиры:
− 3 однокомнатные,
− 93 двухкомнатные,
− 84 трехкомнатные,
− 2 четырехкомнатные,
− 2 пятикомнатные.
Строительство
Стоимость 1 «квадрата» для нормируемой площади − 1351,54 рубля; для площади, превышающей нормируемую, − 1607,36 рубля.
Второй дом (9.3.) – это 9-этажный дом, состоящий из 1 подъезда и 70 квартир.
Все квартиры в нем также будут сдаваться с полной отделкой. В комнатах будут обои и краска, на полах — линолеум и плитка.
Возводить вторую «девятиэтажку» начнут в ноябре. Сдать объект в эксплуатацию планируют также летом 2022 года.
В настоящий момент гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются все 70 квартир:
− 34 двухкомнатные,
− 34 трехкомнатные,
− 1 четырехкомнатная,
− 1 пятикомнатная.
Стоимость 1 «квадрата» для нормируемой площади − 1425,37 рубля; для площади, превышающей нормируемую, − 1695,55 рубля.
Напомним, что проектировал микрорайоны Лошица 8.1 и 8.2 ГП «Институт «Военпроект». Он разработал четыре крупные группы домов с полузамкнутыми дворовыми территориями, свободными от транспорта.
Во дворах будут детские, спортивные площадки и зеленые зоны. Въехать сможет только спецтехника. Парковки будут расположены снаружи жилых полуколец, плюс два паркинга − отдельный многоуровневый и пристроенный к магазину.
В микрорайоне также будет школа для Лошицы-8 и прилегающих кварталов. Большой спортплощадкой смогут воспользоваться все жители микрорайона.
Вдоль школы и стадиона, через весь микрорайон, заложена прогулочная аллея.
Принятие и регистрация направлений администраций районов Минска на строительство квартир в данных домах будет осуществляться канцелярией предприятия по мере поступления.
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Квартиры сразу в двух домах в строящемся квартале Лошица 8.2. предложил к долевому строительству УКС Мингорисполкома. Речь идет о домах 9.1 и 9.3 по генплану. Все...
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