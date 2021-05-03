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От $519 за метр. Два дома для «очередников» строят в «восьмой» Лошице

03.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Квартиры сразу в двух домах в строящемся квартале Лошица 8.2. предложил  к долевому строительству УКС Мингорисполкома. Речь идет о домах 9.1 и 9.3 по генплану. Все квартиры в них предназначены для тех, кто стоит в очереди на жилье. Соответствующие проектные декларации опубликованы в газете «Минский курьер».

От 9 за метр. Два дома для «очередников» строят в «восьмой» Лошице

Первый дом (9.1.) – это 9-этажный пятисекционный дом на 184 квартиры. Интересно, что в доме будет всего три «однушки». Остальные жилые помещения – это двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и даже пятикомнатные квартиры.

Все квартиры будут сдаваться с полной отделкой. В комнатах будут обои и краска, на полах − линолеум и плитка.


От 9 за метр. Два дома для «очередников» строят в «восьмой» Лошице

Возводить «девятиэтажку» начнут только в августе. Планируют сдать объект в эксплуатацию летом 2022 года.

В настоящий момент гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются все 184 квартиры:

− 3 однокомнатные,

− 93 двухкомнатные,

− 84 трехкомнатные,

− 2 четырехкомнатные,

− 2 пятикомнатные.

Строительство квартир в новостройке осуществляется по направлениям администраций районов Минска. Все квартиры предназначены для граждан, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Стоимость 1 «квадрата» для нормируемой площади − 1351,54 рубля; для площади, превышающей нормируемую, − 1607,36 рубля.


От 9 за метр. Два дома для «очередников» строят в «восьмой» Лошице

Второй дом (9.3.) – это 9-этажный дом, состоящий из 1 подъезда и 70 квартир.

Все квартиры в нем также будут сдаваться с полной отделкой. В комнатах будут обои и краска, на полах — линолеум и плитка.

Возводить вторую «девятиэтажку» начнут в ноябре. Сдать объект в эксплуатацию планируют также летом 2022 года.

В настоящий момент гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются все 70 квартир:

− 34 двухкомнатные,

− 34 трехкомнатные,

− 1 четырехкомнатная,

− 1 пятикомнатная.

Стоимость 1 «квадрата» для нормируемой площади − 1425,37 рубля; для площади, превышающей нормируемую, − 1695,55 рубля.

Напомним, что проектировал микрорайоны Лошица 8.1 и 8.2 ГП «Институт «Военпроект». Он разработал четыре крупные группы домов с полузамкнутыми дворовыми территориями, свободными от транспорта.

Во дворах будут детские, спортивные площадки и зеленые зоны. Въехать сможет только спецтехника. Парковки будут расположены снаружи жилых полуколец, плюс два паркинга − отдельный многоуровневый и пристроенный к магазину.

В микрорайоне также будет школа для Лошицы-8 и прилегающих кварталов. Большой спортплощадкой смогут воспользоваться все жители микрорайона.

Вдоль школы и стадиона, через весь микрорайон, заложена прогулочная аллея.

Принятие и регистрация направлений администраций районов Минска на строительство квартир в данных домах будет осуществляться канцелярией предприятия по мере поступления.

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Теги: Минск
 
 
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Квартиры сразу в двух домах в строящемся квартале Лошица 8.2. предложил  к долевому строительству УКС Мингорисполкома. Речь идет о домах 9.1 и 9.3 по генплану. Все...
 
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