Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 апреля - 3 мая 2021 года

Динамика объёма предложения остаётся отрицательной уже 4 недели подряд: за последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов сократилось еще на 3%. В наибольшей степени уменьшилось число 1- и 3-комнатных квартир – минус 4% и минус 3% соответственно.

Наиболее ощутимым за неделю был отток квартир в Первомайском (-7%), Октябрьском (-4%) и Партизанском районах (-2%). В Московском и Центральном районах, напротив, количество выставленных на продажу объектов за те же семь дней увеличилось на 4% и 2% соответственно.