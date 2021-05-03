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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 апреля - 3 мая 2021 года

03.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю увеличился на 0.9% и составил 1242 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.7% и равна на данный момент 1303 $/м2. Таким образом уровень цен на первичном рынке в настоящее время превышает уровень цен на «вторичке» на 61$.

Средний цена квартир встолице без учета влияния новостроек на начало мая составила 1329$/м2 – без изменений за неделю.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 апреля - 3 мая 2021 года

Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья Минска на протяжении 2 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 апреля - 3 мая 2021 года

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Динамика объёма предложения остаётся отрицательной уже 4 недели подряд: за последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов сократилось еще на 3%. В наибольшей степени уменьшилось число 1- и 3-комнатных квартир – минус 4% и минус 3% соответственно.

Наиболее ощутимым за неделю был отток квартир в Первомайском (-7%), Октябрьском (-4%) и Партизанском районах (-2%). В Московском и Центральном районах, напротив, количество выставленных на продажу объектов за те же семь дней увеличилось на 4% и 2% соответственно.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 апреля - 3 мая 2021 года

Рост средней цены квадратного метра прослеживался у всех типов квартир. Тем не менее, сильнее подорожали «однушки» (+1.9% за неделю) и «двушки» (+0.7%).


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 апреля - 3 мая 2021 года

Среди районов чаще прослеживалось снижение цен на квартиры. Рост отмечался лишь в Октябрьском и Первомайском районах.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 апреля - 3 мая 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 апреля - 3 мая 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 800 $/м2 (+0.1%), Витебск — 602 $/м2 (+0.3%), Гомель — 624 $/м2 (без изменений), Гродно — 713 $/м2 (+0.1%), Могилев — 642 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (-0.4%), Солигорск — 793 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 749 $/м2 (+0.1%), Жодино — 723 $/м2 (-0.3%), Слуцк — 602 $/м2 (-0.3%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 26 апреля по 3 мая 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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