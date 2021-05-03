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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 апреля - 3 мая 2021 года
03.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Динамика объёма предложения остаётся отрицательной уже 4 недели подряд: за последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов сократилось еще на 3%. В наибольшей степени уменьшилось число 1- и 3-комнатных квартир – минус 4% и минус 3% соответственно.
Наиболее ощутимым за неделю был отток квартир в Первомайском (-7%), Октябрьском (-4%) и Партизанском районах (-2%). В Московском и Центральном районах, напротив, количество выставленных на продажу объектов за те же семь дней увеличилось на 4% и 2% соответственно.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (-0.4%), Солигорск — 793 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 749 $/м2 (+0.1%), Жодино — 723 $/м2 (-0.3%), Слуцк — 602 $/м2 (-0.3%).
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За неделю, с 26 апреля по 3 мая 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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