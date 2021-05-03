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Банк развития поддержал экспорт кредитами на 384,2 миллиона рублей
03.05.2021 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Банком развития зафиксированы рекордные объемы финансовой поддержки экспорта в I квартале текущего года, сообщили в пресс-службе учреждения.
Ранее стало известно, что за первые три месяца 2021 года на реализацию инвестиционных проектов, экспортное кредитование и поддержку малого и среднего бизнеса Банк развития предоставил около 930 миллионов белорусских рублей. Эта сумма оказалась значительно выше аналогичного показателя прошлого года.
"За I квартал текущего года общая сумма предоставленных банком на валовой основе экспортных кредитов составила 384,2 миллиона рублей в эквиваленте. Темп роста к I кварталу 2020 года составил 178%", - констатировали в финансовом учреждении.
По состоянию на 1 апреля экспортный кредитный портфель Банка развития составил 632,2 миллиона рублей в эквиваленте (+77% или 358 миллиона рублей к уровню прошлого года на аналогичную дату).
Экспортные кредиты банка распределились по отраслям следующим образом:
В этом году Банк развития профинансировал такие новые виды продукции, отправленной на экспорт, как текстиль и дезинфицирующие средства.
Кредитный портфель распределился географически по таким направлениям:
"Расширена поддержка белорусского экспорта в Украину, Польшу, Монголию, Сингапур. В частности, увеличились объемы кредитования экспорта белорусских строительных услуг в рамках строительства школ и детских садов на территории Калужской, а также Воронежской областей России", - добавили в пресс-службе.
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Белорусский экспорт получил рекордную поддержку финансовыми средствами в первом квартале 2021 года со стороны банка.
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