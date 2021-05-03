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Банк развития поддержал экспорт кредитами на 384,2 миллиона рублей

03.05.2021 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Банком развития зафиксированы рекордные объемы финансовой поддержки экспорта в I квартале текущего года, сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2021 года на реализацию инвестиционных проектов, экспортное кредитование и поддержку малого и среднего бизнеса Банк развития предоставил около 930 миллионов белорусских рублей. Эта сумма оказалась значительно выше аналогичного показателя прошлого года.

"За I квартал текущего года общая сумма предоставленных банком на валовой основе экспортных кредитов составила 384,2 миллиона рублей в эквиваленте. Темп роста к I кварталу 2020 года составил 178%", - констатировали в финансовом учреждении.

По состоянию на 1 апреля экспортный кредитный портфель Банка развития составил 632,2 миллиона рублей в эквиваленте (+77% или 358 миллиона рублей к уровню прошлого года на аналогичную дату).

Экспортные кредиты банка распределились по отраслям следующим образом:

  • 22,3% – металлопрокат,
  • 18,6% - автомобильная техника и комплектующие,
  • 17,8% - автотракторная техника и комплектующие,
  • 5,9% - лакокрасочная продукция.

В этом году Банк развития профинансировал такие новые виды продукции, отправленной на экспорт, как текстиль и дезинфицирующие средства.

Кредитный портфель распределился географически по таким направлениям:

  • Российская Федерация – 56,2%,
  • Литва – 18,2%,
  • Казахстан – 5,7%.

"Расширена поддержка белорусского экспорта в Украину, Польшу, Монголию, Сингапур. В частности, увеличились объемы кредитования экспорта белорусских строительных услуг в рамках строительства школ и детских садов на территории Калужской, а также Воронежской областей России", - добавили в пресс-службе.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский экспорт получил рекордную поддержку финансовыми средствами в первом квартале 2021 года со стороны банка.
 
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