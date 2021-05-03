Ядерное топливо готово к загрузке во второй реактор БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Ядерное топливо энергоблока №2 Белорусской АЭС готово для начальной загрузки в реактор, сообщили в пресс-службе Росатома.

На Белорусской АЭС успешно завершился этап завоза и проведения входного контроля тепловыделяющих сборок и поглощающих стержней системы управления и защиты для начальной загрузки в реактор второго энергоблока.

"Процесс входного контроля проводился профильными специалистами РУП "Белорусская АЭС" с участием представителей генерального подрядчика АО "Атомстройэкспорт" и завода-изготовителя топлива – Новосибирского завода химконцентратов", – отметили в пресс-службе российской корпорации.

При этом каждый этап приемки ядерного топлива на БелАЭС контролировали специалисты Госатомнадзора. В соответствии с регламентом они проверяли сопроводительную документацию, внешнее состояние топлива, контрольные геометрические параметры, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам.

"По итогам был подписан акт, подтверждающий успешное прохождение входного контроля на площадке, надлежащее качество и готовность поставленной партии ядерного топлива к начальной загрузке в реактор", – подчеркнули в Росатоме.

Теперь до непосредственной загрузки в ТВС в реактор второго энергоблока будут находиться в хранилище, которое обеспечивает все необходимые условия хранения.

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