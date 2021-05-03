Расшифровка жировки: за что платим каждый месяц?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Не все знают, что в сумму в жировке входит даже содержание клумб рядом с подъездом, также в "платежку" включена зарплата работников — инженеров, дворников и даже директора ЖЭС.

Мы привыкли воспринимать квитанцию как должное, но давайте разберемся, за что платим.

Не техническое обслуживание

Жировки пополнятся еще одним пунктом. Ежемесячно придется платить еще и за управление общим имуществом совместного домовладения – оборудованием и конструктивными элементами, которые находятся за пределами квартиры (во дворах, в подъезде, подвале, на чердаке). Мотивируют это, в частности, затратами на проведение конкурсов по выбору подрядчиков, обследования жилых домов. Также, по мнению коммунальщиков, например, требует возмещения уборка придомовых территорий, озеленение, обустройство контейнерных площадок. Тариф составит 0,0165 рубля за квадратный метр. То есть за типовую «трешку» в советской панельке в 64 квадрата придется отдать 1,056 рубля.

Техническое обслуживание

Тариф за техобслуживание в Минске — 0,1322 рубля за квадратный метр. Чем больше квартира, тем круглее начисленная к оплате сумма.

"Инструкция о порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг" подробно объясняет, что входит в техническое обслуживание жилого дома.

© Sputnik Тарифы белорусской жировки: техническое обслуживание

Лестницы, межквартирные лестничные клетки, лифтовые и другие шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы — все это общее имущество. Также несущие и ограждающие ненесущие конструкции, механическое оборудование, электрика и сантехника – за пределами и внутри помещений. Клумбы возле подъездов тоже являются общим имуществом, которое оплачивается по жировке.

В техническое обслуживание заложена зарплата работников, обслуживающих дома и придомовые территории, – дворников, инженеров, сантехников и даже директора ЖЭСа.

Чтобы дом не развалился

Чуть больше копейки за каждый квадратный метр квартиры в жировке начисляется для того, чтобы сотрудники ЖЭС могли планово отремонтировать здание.

Каждый месяц жильцы платят за капитальный ремонт, который должен проводиться каждые 25 лет. Есть еще технический ремонт, который проводится каждые 10 лет. И даже если ваш дом уже отремонтировали, отчисления с жильцов все равно будут производиться.

© Sputnik Тарифы белорусской жировки: капитальный ремонт

При этом, по закону, если жилец какое-то время исправно оплачивал капремонт, но потом переехал, его не дождавшись, эти деньги ему не вернут.

Зачем жильцы греют стены

Тариф по отоплению и за подогрев воды одинаков – 20,6216 рубля за гигакалорию (с 01.06.2021 — 21.9245 руб. за 1 Гкал). Июньское подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.

Кстати, графы за отопление – самые "тяжелые" в жировке. При этом 100% от стоимости тепла и уюта жители не оплачивают.

© Sputnik Тарифы белорусской жировки: теплоснабжение

Если в квартире не стоят приборы учета, считают в среднем по дому. То есть норматив потребления тепловой энергии умножается на тариф и на количество квадратных метров квартиры. Если индивидуальный прибор учета стоит, от подомового расхода отнимаются показания счетчика. Итог делится на общую площадь квартир и умножается на тариф и на количество метров в определенной квартире.

При этом расчет метров берется до внешней стены квартиры – пользователь платит не только за теплый воздух в жилище, но и за прогрев стен.

Водная тема в жировке

Холодное водоснабжение оплачивается по тарифу 1,0445 рубля за метр кубический, а водоотведение стоит 0,8604 рубля за кубометр. О стоимости горячего водоснабжения было сказано чуть выше.

© Sputnik Тарифы белорусской жировки: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение

За воду жители платят по трем графам жировки – "холодное водоснабжение", "подогрев воды" и "водоотведение (канализация)".

В водоотведение входит очистка воды, доставка до пользователя, а также отвод и утилизация уже использованной воды.

В Совмине подсчитали, что белорус в среднем должен использовать 12 литров воды на метр площади, то есть если у вас квартира в 50 квадратных метров, в месяц можете выливать 600 литров. Если человек потребляет больше, за объемы сверх нормы нужно заплатить по полному тарифу.

Зачем жителю первого этажа лифт

Обслуживание лифта там, где он есть, указано отдельной графой жировки – в таком случае за него платят все, включая первые этажи. Мало ли – может, соседи с первого регулярно ходят в гости к тем, что на пятом?

© Sputnik Тарифы белорусской жировки: техническое обслуживание лифта

Жильцы минских домов, в которых есть лифт, ежемесячно платят за него по тарифу 1,5 рубля с человека. Первые этажи не платят за лифт, только если в здании предусмотрен отдельный вход на первый этаж и жильцы пользуются им.

Также за лифт не нужно платить тем, кто, согласно Инструкции, "по состоянию здоровья не может им пользоваться", в порядке, который определяет Минтруда и соцзащиты и Минздрав.

Как обращаются с мусором

Мусор, который выбрасывают жильцы, нужно погрузить, вывезти, доставить на полигон и обезвредить. Тариф по графе "обращение с твердыми коммунальными отходами" — 10,5685 рубля за кубометр в домах, где есть мусоропровод.

© Sputnik Тарифы белорусской жировки: вывоз ТКО и ликвидация

Если же жильцы согласились заварить кабины для отходов или, например, в "хрущевках" плата составит 9,2583 рубля. Норма потребления умножается на количество проживающих людей и на тариф. Интересно, что это один из немногих показателей, который с июня "похудеет" (10,252 и 8,9418, соответственно).

"Два часа ночи, а я еще не спускался в подвал"

О пробирающих до жути исследованиях подвалов и романтических посиделках на крышах современной молодежи придется забыть. Помимо снабжения услугами каждой квартиры, жилищно-коммунальное хозяйство каждого района следит за порядком на чердаках и подвалах, регулярно проверяет, закрыты ли туда входы. Пользоваться подвальными и чердачными помещениями строго запрещено, а доступ к ним есть только у коммунальных служб.

© Sputnik Тарифы белорусской жировки: санитарное содержание вспомогательных помещений

О том, что запирающий замок на какой-то двери в чердак или подвал пропал, следует сообщать в службу 115. Проникновение на такую территорию может привести к привлечению к административной ответственности и выплате штрафа. Кстати, за установку ограждений, замков, запоров и подобное белорусы тоже платят по жировке (как за техническое обслуживание).

От чего можно отказаться

Большинство услуг, которые указаны в жировке, являются обязательными. Владелец квартиры может отказаться от дополнительных услуг. Можно отключиться от телевидения или поменять способ оказания услуги, подключив, например, минимальное количество каналов. Если хотите так сделать, нужно обращаться в МТИС. Отказавшись от услуги телевидения или заказав минимальный тариф, можно сэкономить от 10 до 30 белорусских рублей.

© Sputnik Тарифы белорусской жировки: возмещаемые расходы

Также можно отказаться от домофона — в этом случае квартира будет отключена от связи с домофонной дверью. Но нужно понимать, что придется каждый раз подходить к подъездной двери, чтобы впустить гостей. Ежемесячная оплата здесь зависит от поставщика услуг.

При желании и по договоренности с ЖКХ района можно отказаться от услуг санитарного обслуживания вспомогательных помещений. Здесь получится сэкономить 0,5 копейки с каждого прописанного в квартире человека.

Остальные услуги, указанные в жировке, являются обязательными – отказаться от них нельзя.

И такие жировки у всех?

Жилые дома в Беларуси обслуживаются по-разному. Те, что относятся к жилищно-коммунальному хозяйству, соответственно, обслуживаются в ЖКХ своего района. Но есть люди, которые платят по-другому.

© Sputnik Тарифы белорусской жировки: газоснабжение

Например, дома, обслуживаемые товариществом собственников, ежемесячно получают две квитанции об оплате: от ЖКХ и товарищества. Наконец, есть владельцы частных домов, которые платят непосредственно поставщикам услуг.

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