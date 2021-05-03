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Непокрытый убыток «Белгорхимпрома» достиг 499 млн рублей. «Туркменхимия» не спешит рассчитываться
03.05.2021 19:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проектный институт «Белгорхимпром» по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Уже идет третий год, как предприятие выясняет в судах отношения с «Туркменхимией» из-за спора вокруг строительства калийного комбината. Над «Белгорхимпромом» довлеют серьезные долги, которые возможно погасить, если Ашхабад полностью рассчитается за комбинат. В противном случае велика вероятность, что латать «дыру» придется основному акционеру «Белгорхимпрома» — «Беларуськалию».
Как следует из
За 2020 год у предприятия выросли долгосрочные обязательства — с 277,4 млн до 438,8 млн рублей. При этом просроченная кредиторская задолженность «Белгорхимпрома» составила 257,8 млн рублей.
Резервы по сомнительным долгам созданы в объеме 252 млн рублей.
Аудиторы из BDO отказались выразить мнение по отчетности «Белгорхимпрома». Ими «были выявлены обстоятельства, связанные с наличием факторов существенной неопределенности деятельности филиала в Туркменистане». Эти факторы «могут потенциально влиять на общую деятельность «Белгорхимпрома» и «вызвать значительные сомнения в способности «Белгорхимпрома» продолжать непрерывно свою деятельность».
Аудиторы отмечают, что «Белгорхимпром» не может распоряжаться активами на территории Туркменистана. Дело в том, что в 2019 году местный Арбитражный суд наложил арест на расчетные валютные счета белорусской компании в банке «Туркменбашы» и ее имущество в поселке Гарлык.
В аудиторском заключении также говорится о разбирательствах в Стокгольмском арбитраже, которые до сих пор ведут «Белгорхимпром» и «Туркменхимия».
Калийный комбинат в поселке Гарлык, строительство которого обошлось в 1 млрд долларов, запустили президенты двух стран в марте 2017 года. Спустя год заказчик проекта концерн «Туркменхимия» и генподрядчик «Белгорхимпром» основательно разругались. Власти Туркменистана обвиняли Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков платы за уже выполненные работы. В итоге дело дошло до
Осенью 2019 года лидеры двух страны Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов
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Уже идет третий год, как предприятие выясняет в судах отношения с «Туркменхимией» из-за спора вокруг строительства калийного комбината.
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