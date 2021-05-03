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Минюст отказался регистрировать партию «Союз», которая выступает за интеграцию с Россией

03.05.2021 19:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции Беларуси отказало в регистрации политической партии "Союз", сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Reuters

"В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ.
В соответствии с частью второй статьи 10 Закона Республики Беларусь «О политических партиях» для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 1000 учредителей (членов) от большинства областей Республики Беларусь и города Минска", - сообщили в Минюсте.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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