Минюст отказался регистрировать партию «Союз», которая выступает за интеграцию с Россией

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции Беларуси отказало в регистрации политической партии "Союз", сообщает пресс-служба ведомства.



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"В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ.

В соответствии с частью второй статьи 10 Закона Республики Беларусь «О политических партиях» для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 1000 учредителей (членов) от большинства областей Республики Беларусь и города Минска", - сообщили в Минюсте.

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