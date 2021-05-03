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Минюст отказался регистрировать партию «Союз», которая выступает за интеграцию с Россией
03.05.2021 19:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство юстиции Беларуси отказало в регистрации политической партии "Союз",
"В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ.
(Будет дополнено)
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«В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания...
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