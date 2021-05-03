|
Экс-замглавы Могилевского горисполкома грозит срок до 10 лет
03.05.2021 20:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чаусском районном суде 3 мая возобновились слушания по делу экс-зампреда Могилевского горисполкома Владимира Дударева, признанного правозащитниками политзаключенным. В 2020 году он координировал работу региональной инициативной группы Виктора Бабарико, с 11 июня находится под стражей.
Дударева
В деле фигурирует дом отца обвиняемого — он якобы без соответствующей разрешительной документации был отстроен заново, а не отремонтирован. Обвинение утверждает, что сделать это удалось благодаря злоупотреблению служебными полномочиями, так как Владимир Дударев с 2018 по 2019 год был зампредом Могилевского горисполкома и курировал вопросы строительства.
Дело о переоборудовании технического этажа в 2016 году уже рассматривалось в судебном порядке, четыре раза отправлялось на доработку и в итоге было закрыто за отсутствием состава административного нарушения. В изъятых протоколах собраний членов ПЖСК не нашлось доказательств, что решение об увеличении высоты потолков техэтажа выносилось на общее обсуждение. Нет также и подтверждения тому, что из-за изменений в проекте члены кооператива получили завышенные суммы льготных кредитов. В ходе проверки не подтвердились факты несанкционированного подключения технического этажа к коммуникациям. Хотя нарушения в эксплуатационных вопросах все же были выявлены.
Мнения экспертов относительно постройки нового дома на месте прежнего разошлись — в материалах дела представлены противоположные по смыслу заключения. Мать Владимира Дударева говорит, что речь идет о наследстве ее супруга, доставшемся тому от родителей, и никто ничего не сносил.
— Просто решили дом привести в порядок, чтобы потом внукам передать.
Владимир Дударев, которого собираются допрашивать в суде на ближайших заседаниях, пообещал, что «будет интересно». Свою вину он не признает. Экс-чиновнику и координатору региональный инициативной группы Виктора Бабарико грозит до 10 лет лишения свободы.
Дударев не первый из могилевских членов инициативной группы Бабарико, находящийся под уголовным преследованием. В июне 2020 года был задержан руководитель могилевской областной дирекции Белгазпромбанка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Чаусском районном суде 3 мая возобновились слушания по делу экс-зампреда Могилевского горисполкома Владимира Дударева, признанного правозащитниками...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)