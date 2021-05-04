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Беларусь ввела тарифы на прокачку нефти по трем новым направлениям
04.05.2021 09:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратилось в министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой установить тарифы на транспортировку нефти по направлениям Невель – Полоцк, Унеча – Полоцк и Полоцк – Новополоцк, сообщили в пресс-службе оператора нефтепровода.
Белорусский оператор магистрального нефтепровода в прошлом году начал реконструкцию резервуарного парка на линейной производственно-диспетчерской станции "Полоцк". Географически она находится на границе Полоцкого района и города Новополоцка.
Сейчас ремонт завершен на двух резервуарах объемом по 50 тысяч кубических метров. Также в завершающей стадии находятся работы по реконструкции резервуара объемом 30 тысяч кубометров.
"Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС "Полоцк" после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель – Полоцк, Унеча – Полоцк", - пояснили в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".
Поэтому введение тарифов на маршруте Полоцк – Новополоцк вызвано потребностью в проведении технических операций аренды и хранения в резервуарном парке.
В МАРТ отметили, что тарифы введены согласно методикой, которая согласована с российской стороной, и была утверждена 27 января 2010 года.
Теперь тарифы на прокачку нефти за тонну нетто выглядят соответствующим образом:
Ранее в феврале 2020 года белорусская сторона повысила тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам по маршруту "Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель", он составил 203,8 российского рубля за тонну нетто (без НДС).
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Оператор обратился к регулятору с просьбой ввести новые тарифы - это объясняется необходимостью проведения работ на отдельных участках магистрального...
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