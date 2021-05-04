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Беларусь ввела тарифы на прокачку нефти по трем новым направлениям

04.05.2021 09:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратилось в министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой установить тарифы на транспортировку нефти по направлениям Невель – Полоцк, Унеча – Полоцк и Полоцк – Новополоцк, сообщили в пресс-службе оператора нефтепровода.

Белорусский оператор магистрального нефтепровода в прошлом году начал реконструкцию резервуарного парка на линейной производственно-диспетчерской станции "Полоцк". Географически она находится на границе Полоцкого района и города Новополоцка.

Сейчас ремонт завершен на двух резервуарах объемом по 50 тысяч кубических метров. Также в завершающей стадии находятся работы по реконструкции резервуара объемом 30 тысяч кубометров.

"Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС "Полоцк" после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель – Полоцк, Унеча – Полоцк", - пояснили в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Поэтому введение тарифов на маршруте Полоцк – Новополоцк вызвано потребностью в проведении технических операций аренды и хранения в резервуарном парке.

В МАРТ отметили, что тарифы введены согласно методикой, которая согласована с российской стороной, и была утверждена 27 января 2010 года.

Теперь тарифы на прокачку нефти за тонну нетто выглядят соответствующим образом:

  • Невель (граница России) – Полоцк (Республика Беларусь) – 45,39 российского рубля,
  • Унеча (Высокое) (граница России) – Полоцк (Республика Беларусь) – 175,60 российского рубля,
  • Полоцк – Новополоцк – 0,46 российского рубля.

Ранее в феврале 2020 года белорусская сторона повысила тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам по маршруту "Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель", он составил 203,8 российского рубля за тонну нетто (без НДС).

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Теги: Минск
 
 
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