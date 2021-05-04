Торги во вторник начались с падения евро и доллара

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая ― Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль подскочил в цене в начале торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:14, евро подешевел на 0,17%, доллар США просел на 0,01%, российский рубль подрос на 0,33%.

В начале торгов 4 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,09 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,57 рубля,

100 российских рублей – 3,41 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

В чем хранить деньги?

Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Sputnik, что доллар в этом году будет более перспективной валютой, чем в предыдущие годы.

Однако, эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.

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