Поставки российской нефти в мае в Беларуь снизятся в 2,2 раза

Источник материала: Tut.by

Трубопроводные поставки нефти из России в Беларусь в мае запланированы в объеме 608 тысяч тонн. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. В апреле на НПЗ в Мозыре и Новополоцке было поставлено 1,325 млн тонн. В пресс-службе российской трубопроводной монополии не уточнили майскую разбивку поставок по каждому из нефтеперерабатывающих заводов Беларуси.

По данным телеграм-канала neftegram , на Мозырский НПЗ запланирована поставка 560 тысяч тонн, а на «Нафтан» — 50 тысяч тонн.

27 апреля агентство Reuters сообщило , что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций.

2 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1″ сказал , что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал Головченко, отвечая на вопрос о возможной приостановке поставок российского сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Российские нефтяные компании в январе-апреле 2021 года нарастили поставки нефти в Беларусь на 95,7% до 4,92 млн тонн. Такой рост объясняется тем, что в первом квартале 2020 года лишь компании Михаила Гуцериева — „Русснефть“ и „Нефтиса“ — поставляли сырье на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцке и Мозыре.

По данным „ Интерфакса “, основным поставщиками на Мозырский НПЗ в апреле 2021 года были: „Роснефть“ — 300 тыс. тонн, ЛУКОЙЛ» — 152 тыс. тонн, «Газпром нефть» — 106 тыс. тонн. На «Нафтан» в прошлом месяце отправляли нефть: «Роснефть» — 339 тыс. тонн, «Сургутнефтегаз» — 204 тыс. тонн, «Татнефть» — около 100 тыс. тонн, «Башнефть» — 32 тыс. тонн, «Русснефть» — менее 10 тыс. тонн.

В концерне «Белнефтехим» пока не комментировали майские поставки сырья на «Нафтан». В концерне лишь отмечали , что «белорусские НПЗ работают в штатном режиме» и «полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными». В «Белнефтехиме» назвали «провокационными» экспертные мнения «о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива».

США вводили санкции против белорусских госкомпаний и официальных лиц в несколько этапов с 2006 года за нарушения прав человека в стране. С 2015 года США предоставляли подпавшим под санкции предприятиям лицензию на работу, которую продлевали ежегодно.

С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня. Напомним, в черный список вошли «Нафтан», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк Стекловолокно».