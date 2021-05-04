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Поставки российской нефти в мае в Беларуь снизятся в 2,2 раза
04.05.2021 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трубопроводные поставки нефти из России в Беларусь в мае запланированы в объеме 608 тысяч тонн. Об этом
По данным телеграм-канала
27 апреля агентство Reuters
2 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1″
— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал Головченко, отвечая на вопрос о возможной приостановке поставок российского сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Российские нефтяные компании в январе-апреле 2021 года нарастили поставки нефти в Беларусь на 95,7% до 4,92 млн тонн. Такой рост объясняется тем, что в первом квартале 2020 года лишь компании Михаила Гуцериева — „Русснефть“ и „Нефтиса“ — поставляли сырье на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцке и Мозыре.
По данным „
В концерне «Белнефтехим» пока не комментировали майские поставки сырья на «Нафтан». В концерне лишь
США вводили санкции против белорусских госкомпаний и официальных лиц в несколько этапов с 2006 года за нарушения прав человека в стране. С 2015 года США предоставляли подпавшим под санкции предприятиям лицензию на работу, которую продлевали ежегодно.
С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня. Напомним, в черный список вошли «Нафтан», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк Стекловолокно».
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Трубопроводные поставки нефти из России в Беларусь в мае запланированы в объеме 608 тысяч тонн. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти»...
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