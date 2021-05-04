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Лукашенко принял премьер-министра с докладом. Обсудили экономику, ответ на санкции и ковидные надбавки

04.05.2021 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 4 мая принял с докладом премьер-министра Беларуси Романа Головченко, сообщает его пресс-служба.


Роман Головченко. Фото: Reuters

В первую очередь Лукашенко поинтересовался работой экономики: «В первом приближении, что мы имеем за первый квартал?» Вместе с тем он обратил внимание на то, что главное даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу — что будет в будущем, на что планируется выйти по итогам года, в том числе с учетом проблемных моментов.

По словам Лукашенко, одна из таких проблем — это попытка запугать Беларусь санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа.

— Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна, — заявил он.

Кроме того, речь шла о финансировании антиковидных мер.

— Главное при этом: мы лечили и будем лечить людей, — подчеркнул Лукашенко. Он также актуализировал важность поддержки врачей и медперсонала, которые работают в «красных» зонах.

Александр Лукашенко на встрече также обратился к проблематике, которая обсуждалась во время его недавней рабочей поездки по районам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда было решено к сентябрю выработать новую программу по развитию соответствующих территорий.

— Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему. Надо определиться в каждом районе, агрогородке, что мы там должны сделать. Надо восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы, — сказал он. — Надо вот эту вот завершающую программу принять, чтобы выровнять уровень чернобыльских регионов.

(Будет дополнено)

 
 
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В первую очередь Лукашенко поинтересовался работой экономики: «В первом приближении, что мы имеем за первый квартал?»
 
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