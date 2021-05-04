Экономика в первом квартале скромно подросла, но все говорят про проблемы. А как там банки?

Источник материала: Tut.by

Белорусская экономика начала год скромным восстановительным ростом — в первом квартале ВВП прибавил 0,9%. При этом беспокойство экспертов вызывало финансовое состояние госпредприятий, не справляющих со своими долгами, часть из которых перекладывают на бюджет и банки . Последние по итогам первого квартала показали хорошую прибыль, а рост активов оказался весьма скромным.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным бухгалтерских балансов банков, опубликованных Нацбанком , прибыль банков в первом квартале выросла на 60,5%, до 335,4 млн рублей. Из 24 банков прибыль снизили 7 банков из второго десятка.

Крупнейший по размеру активов банк страны, Беларусбанк, заработал 76,3 млн рублей (прирост на 83%). Второе место по чистой прибыли у пятого по размеру активов БПС-Сбербанка, входящего в группу российского Сбера (58,3 млн рублей, +52,4%). Третьим стал Приорбанк, входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen (третий по активам банк увеличил прибыль на 64%, до 41,5 млн рублей).

Замкнули пятерку Альфа-Банк и Белгазпромбанк (последний, несмотря на катаклизмы второй половины года и продолжающийся процесс по делу экс-главы банка Виктора Бабарико и топ-менеджеров, показал рост прибыли в 4,8 раза, до 22,2 млн рублей).

Активы банков на 1 апреля 2021 года составили 91,8 млрд рублей и увеличились с начала года на скромные 1,4%. Причем снижение показали 11 из 24 банков, в том числе 5 — из первой десятки. Доля активов в иностранной валюте увеличилась с 52,4% на 1 января до 53,5% на 1 апреля. Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков на 1 апреля составил 70,9% (на начало года — 74%).

Заметный прирост, на 21,7%, до 10,5 млрд рублей, показал объем вложений в долговые обязательства органов госуправления. Так происходит реструктуризация долгов госпредприятий: после реструктуризации банки отражают у себя на балансе уже не долг предприятия, а долг правительства.

— А последний по умолчанию классифицируется как высококачественный актив. Но возможности государства расплачиваться по долгам в иностранной валюте далеко не безграничны. И в реальности, если потенциально возникают проблемы у самого государства, это перекинется и на банки, — объяснял процесс старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

Нормативный капитал действующих банков по состоянию на 1 апреля составил 13 млрд рублей и увеличился с начала года на 803 млн рублей. Рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении на 1 апреля составила 9,6%. По сравнению с 1 апреля 2020 года рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении уменьшилась на 1 процентный пункт.

Рассказывая про банковский сектор на недавней пресс-конференции, глава Нацбанка Павел Каллаур отметил, что ранее сформированный запас прочности «позволил банкам погасить шоки, с которыми мы столкнулись в прошлом и в этом году».

— Несмотря на снижение отдельных финансовых показателей, прежде всего вследствие реализации кредитного риска, обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, сложилась на уровне 5,2% на 1 апреля при пороге в 10%, — рассказал глава Нацбанка.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Беларуси зарегистрированы 27 банков, из которых три банка находятся в стадии банкротства или ликвидации. В ближайшее время число банков изменится: МТБанк 1 апреля закрыл сделку по покупке контрольного пакета Идея Банка.