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Экономика в первом квартале скромно подросла, но все говорят про проблемы. А как там банки?
04.05.2021 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская экономика начала год скромным восстановительным ростом — в первом квартале ВВП прибавил 0,9%. При этом беспокойство экспертов вызывало финансовое состояние госпредприятий, не справляющих со своими долгами, часть из которых
По данным бухгалтерских балансов банков,
Крупнейший по размеру активов банк страны, Беларусбанк, заработал 76,3 млн рублей (прирост на 83%). Второе место по чистой прибыли у пятого по размеру активов БПС-Сбербанка, входящего в группу российского Сбера (58,3 млн рублей, +52,4%). Третьим стал Приорбанк, входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen (третий по активам банк увеличил прибыль на 64%, до 41,5 млн рублей).
Замкнули пятерку Альфа-Банк и Белгазпромбанк (последний, несмотря на катаклизмы второй половины года и продолжающийся процесс по делу экс-главы банка Виктора Бабарико и топ-менеджеров, показал рост прибыли в 4,8 раза, до 22,2 млн рублей).
Активы банков на 1 апреля 2021 года составили 91,8 млрд рублей и увеличились с начала года на скромные 1,4%. Причем снижение показали 11 из 24 банков, в том числе 5 — из первой десятки. Доля активов в иностранной валюте увеличилась с 52,4% на 1 января до 53,5% на 1 апреля. Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков на 1 апреля составил 70,9% (на начало года — 74%).
Заметный прирост, на 21,7%, до 10,5 млрд рублей, показал объем вложений в долговые обязательства органов госуправления. Так происходит реструктуризация долгов госпредприятий: после реструктуризации банки отражают у себя на балансе уже не долг предприятия, а долг правительства.
— А последний по умолчанию классифицируется как высококачественный актив. Но возможности государства расплачиваться по долгам в иностранной валюте далеко не безграничны. И в реальности, если потенциально возникают проблемы у самого государства, это перекинется и на банки, —
Нормативный капитал действующих банков по состоянию на 1 апреля составил 13 млрд рублей и увеличился с начала года на 803 млн рублей. Рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении на 1 апреля составила 9,6%. По сравнению с 1 апреля 2020 года рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении уменьшилась на 1 процентный пункт.
Рассказывая про банковский сектор на недавней пресс-конференции, глава Нацбанка Павел Каллаур отметил, что ранее сформированный запас прочности «позволил банкам погасить шоки, с которыми мы столкнулись в прошлом и в этом году».
— Несмотря на снижение отдельных финансовых показателей, прежде всего вследствие реализации кредитного риска, обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, сложилась на уровне 5,2% на 1 апреля при пороге в 10%, — рассказал глава Нацбанка.
По состоянию на 1 апреля 2021 года в Беларуси зарегистрированы 27 банков, из которых три банка находятся в стадии банкротства или ликвидации. В ближайшее время число банков изменится: МТБанк 1 апреля
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Белорусская экономика начала год скромным восстановительным ростом - в первом квартале ВВП прибавил 0,9%. При этом беспокойство экспертов вызывало финансовое...
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