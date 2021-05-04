ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поставки российской нефти в мае в Беларусь могут снизиться вдвое

04.05.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Трубопроводные поставки нефти из России на НПЗ в Беларуси в мае запланированы в объеме 608 тысяч тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"Поставки нефти из России на белорусские НПЗ в апреле снизились на 10,4% в годовом выражении - до 1,32 миллиона тонн, в мае ожидаются в объеме 608 тысяч тонн", - уточнил официальный представитель российской компании.

В марте текущего года поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия в Мозыре и Новополоцке составили 1,24 миллиона тонн. Таким образом, в апреле по сравнению с мартом они увеличились на 7,1%.

"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация "Транснефти" не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок", - пояснил ситуацию корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

© Photo : Пресс-служба президента РБ
Лукашенко заявил, что не оставит санкции без ответа

Ранее стало известно, что США решили возобновить действие санкций против белорусских предприятий. Ограничения затронут следующие предприятия: "Нафтан", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", Белорусский нефтяной торговый дом, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Полоцк Стекловолокно".

Рестрикции начнут действовать 3 июня, они предусматривают 45-дневный период прекращения определенных операций с участием данных компаний, а также организаций, в которых они владеют долей в 50% или более.

После этого в российских СМИ появилась информация о том, что в мае белорусские НПЗ могут остаться без поставок черного золота из России. В свою очередь белорусский премьер Роман Головченко опроверг данную информацию и заверил, что сырье будет поставляться в соответствии с заключенными ранее контрактами.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апреле поставки черного золота из России на нефтеперерабатывающие предприятия в Мозыре и Новополоцке составили 1,32 миллиона тонн сырья.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Поставки российской нефти в мае в Беларуь снизятся в 2,2 раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by