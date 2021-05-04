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А. Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко

04.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Волнующие темы и самые актуальные вопросы. Состояние экономики, готовность отстаивать национальные интересы под давлением санкций, борьба с последствиями пандемии и новые инструменты поддержки чернобыльских территорий.

С докладом у Главы государства - премьер-министр. Экономика. Здесь Президента интересовали не столько успехи и макропоказатели. Они для условий пандемии неплохие: ВВП прибавил около процента, экспорт вырос почти на четверть - явное оздоровление торговли после закрытых (не нами) границ. Александр Лукашенко сосредоточил внимание на отстающих отраслях. Правительству предстоит подстегнуть инвестиционную активность и внутреннюю торговлю, просела розница. Люди стали больше откладывать, по-народному, на черный день. К этому толкают мрачные прогнозы отдельных экспертов. К слову, они ни разу не оправдались за последние минимум 10 лет - обратил внимание Президент.

Тема незаконных внешних ограничений против наших экспортеров (речь в первую очередь о Евросоюзе) - сегодня тоже в фокусе внимания. Роман Головченко уже обозначал ответные меры, механизмы компенсации и защиты производителей правительством отработаны. Во многом на это направлены интеграция, переориентация логистики с портов Балтии и долгосрочные контракты со странами дальней внешнеполитической дуги. От Латинской Америки до Азии. Президент подчеркнул, под санкции Беларусь не прогнется, а вот глава правительства и МИД получили поручение внимательно проанализировать евросоюзовские проекты в Беларуси от бизнеса, транзита до иноагентов в гуманитарной сфере. Последних ждет новое законодательство и перерегистрация.

 
 
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Волнующие темы и самые актуальные вопросы. Состояние экономики, готовность отстаивать национальные интересы под давлением санкций, борьба с последствиями...
 
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