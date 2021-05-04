Премьер Беларуси пообещал, что ВВП в I полугодии вырастет почти на 2%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. В I квартале текущего года белорусская экономика выросла на почти 1%, заявил глава правительства Роман Головченко во Дворце Независимости по время доклада главе государства.

По словам белорусского премьера, результаты работы экономики за первые три месяца 2021 года говорят о том, что она вышла на траекторию роста. При этом рост валового внутреннего продукта достиг почти 101%.

"Мы идем с опережением прогноза, и дальше траектория восходящая. За четыре месяца ожидаем 101,4%, за полугодие планируем выйти на почти 102%", - цитирует его БелТА .

После чего Головченко уточнил, что ключевым драйвером роста среди отраслей белорусской экономики стала отечественная промышленность.

Рост промышленности составил 109%, при этом IT-сектор вырос на 103,5%.

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