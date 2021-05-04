В ПАСЕ приветствуют решение белорусских властей помиловать приговоренных к смертной казни братьев Костевых

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Парламентская ассамблея Совета Европы приветствует недавнее решение белорусских властей помиловать приговоренных к смертной казни за убийство братьев Костевых. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.



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Представитель Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Варданян, являющийся основным докладчиком ПАСЕ по вопросу отмены смертной казни, приветствовал недавнее решение Александра Лукашенко помиловать братьев Илью и Станислава Костевых, которые ранее были приговорены к высшей мере наказания.

— Я очень доволен таким решением, которое было принято только во второй раз за 30 лет с того момента, как Беларусь стала независимой — когда лицо, приговоренное к смерти, было помиловано после вынесения окончательного приговора, — заявил Варданян.

По мнению представителя ПАСЕ, удовлетворение прошения о помиловании братьев Костевых соответствует стандартам Совета Европы по защите права на жизнь.

— Это помилование — шаг вперед к изъятию смертной казни из белорусской системы уголовного права, которое тем самым улучшит отношения между Беларусью и Советом Европы. Я верю, что белорусские власти продемонстрируют свою готовность идти дальше в этом направлении, в частности без промедления введя мораторий на смертную казнь, — заключил он.

Напомним, 10 января 2020 года братья Илья и Станислав Костевы были приговорены судом к смертной казни за убийство 47-летней учительницы в Черикове. Верховный суд 22 мая 2020 года оставил приговор братьям в силе. А 30 апреля стало известно, что петиция с просьбой о помиловании, составленная сестрой обвиняемых на имя Александра Лукашенко, была удовлетворена — это означает, что высшая мера заменена на пожизненное заключение.

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.