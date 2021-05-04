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Головченко рассказал, что будет с льготами и выплатами чернобыльцев
04.05.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Выделение средств на мероприятия по реинтеграции регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в экономическую систему страны, продолжится, заявил глава белорусского правительства во Дворце Независимости после доклада главе государства.
Ранее Александр Лукашенко в ходе посещения южных районов республики, которые понесли наибольший ущерб в результаты чернобыльской катастрофы,
Проект очередной чернобыльской программы должен быть готов к сентябрю текущего года. Внимание в первую очередь будет уделяться развитию небольших населенных пунктов, а также лесному и сельскому хозяйству данных регионов.
Последует
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