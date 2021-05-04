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Премьер-министр рассказал, как Беларусь поступит с ответными санкциями

04.05.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Беларусь стала крепче и научилась жить в условиях санкций, заявил глава правительства Роман Головченко во Дворце Независимости после доклада главе государства.

По словам белорусского премьера, международное право предусматривает введение санкций за серьезные и доказанные преступления, которые совершаются в конкретной стране, что не может относиться к Беларуси.

Беларусь отвечает на выпады

"К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплементацией", - цитирует его БелТА.

© AFP 2020 / MICHAEL LOCCISANO
Производитель Nivea сожалеет о введенных Минском санкциях

После чего напомнил, что Беларусь уже находилась под теми или иными санкциями на протяжении нескольких лет: "Результат вы видите: мы стали крепче, научились жить в этих условиях".

Роман Головченко отметил, что власти республики не принимают и не могут смириться с тем, что на независимое государство пытаются оказать давление.

"Мы в меру отвечаем на эти выпады - не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично", - обратил внимание он.

Беларусь - миролюбивая страна

Глава правительства напомнил, что Александр Лукашенко подписал указ о специальных защитных мерах, которые со стороны совета министров уже частично реализованы.

"Дальше будем действовать по обстановке", - отметил он.

В ответ на вопрос, какие иностранные компании попадут под санкции, Роман Головченко сказал, что "если до этого дойдет, то мы, конечно, скажем".

При этом он подчеркнул, что белорусские власти не хотят действовать оголтело, как это делают оппоненты - в Минске надеются, что в западных странах возобладает здравый смысл и ограничения будут сняты. Тем более, что Литва, Латвия, Польша, Украина, имеют в Беларуси "серьезные деловые интересы".

"Беларусь - миролюбивая страна, в том числе и во внешней политике. Но если на нас нападают, мы будем вынуждены отвечать. Но мы рассчитываем, что здравый смысл восторжествует и мы не дойдем до точки, когда придется отвечать симметрично. Но если ситуация этого потребует, то мы к этому готовы", - заверил белорусский премьер.

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Теги: Минск
 
 
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