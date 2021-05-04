Беллесбумпром почти на 20 % нарастил экспорт в I квартале 2021 года

Источник материала: БT

Беллесбумпром почти на 20 % нарастил экспорт в первом квартале текущего года. На внешние рынки было продано продукции на 176 миллионов долларов. Как отметили в концерне, рост экспортных отгрузок произошел как на рынках ближнего, так и дальнего зарубежья. В товарной структуре наибольшую долю занимает продукция глубокой переработки с наибольшей добавленной стоимостью: это древесные плиты, мебель, целлюлоза, фанера, бумага и картон. В географии поставок в числе наиболее крупных рынков сбыта традиционно лидирующую позицию занимает Россия, далее Польша и Китай. А на рынки Европейского союза предприятия концерна продали продукции почти на 22 процента больше - к уровню первого квартала прошлого года. Всего же география экспорта Беллесбумпрома в январе-марте охватила 38 стран.