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Беллесбумпром почти на 20 % нарастил экспорт в I квартале 2021 года

04.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беллесбумпром почти на 20 % нарастил экспорт в первом квартале текущего года. На внешние рынки было продано продукции на 176 миллионов долларов. Как отметили в концерне, рост экспортных отгрузок произошел как на рынках ближнего, так и дальнего зарубежья. В товарной структуре наибольшую долю занимает продукция глубокой переработки с наибольшей добавленной стоимостью: это древесные плиты, мебель, целлюлоза, фанера, бумага и картон. В географии поставок в числе наиболее крупных рынков сбыта традиционно лидирующую позицию занимает Россия, далее Польша и Китай. А на рынки Европейского союза предприятия концерна продали продукции почти на 22 процента больше - к уровню первого квартала прошлого года. Всего же  география экспорта Беллесбумпрома в январе-марте охватила 38 стран. 

 
 
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Беллесбумпром почти на 20 % нарастил экспорт в первом квартале текущего года. На внешние рынки было продано продукции на 176 миллионов долларов. Как отметили в...
 
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