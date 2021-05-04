Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Иск немецких экологов из Nabu имеет "приостанавливающее действие" для ранее выданного разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток – 2".

Иск, которые ранее подали немецкие экологи , имеет "приостанавливающее действие" для разрешения на строительство. Речь идет о решении BSH от 14 января 2021 года, когда была одобрена прокладка трубопровода с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в экономической зоне Германии в Балтийском море.

"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока - 2" в соответствии с текущим положением с разрешением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", - заявили в пресс-службе BSH.

Ранее в правительстве Германии озвучивали точку зрения, что возможные угрозы для экологии в случае строительства "Северного потока – 2" будут минимизированы, при этом на первый план выходит экономическая необходимость этого газопровода для простых немцев.

Что не нравится немецким экологам?

Экологическая организация Nabu подала иск, который касается незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Активисты утверждают, что проект "разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей". По их мнению, общая зона негативного влияния на экологию в десять раз больше.

Речь о прокладке 16,5 км трубы газопровода в немецкой экономической зоне. Ранее гидрографическое агентство уже отклонило протест экологов из NABU, который они подавали вместе с природоохранной организацией Deutsche Umwelthilfe. После изучения всех нюансов эксперты заявили, что не увидели какой-либо угрозы морским обитателям.

Дата начала слушаний по иску немецких экологов еще не определена и не будет названа в ближайшее время, заявили РИА Новости в суде Гамбурга, который будет рассматривать этот иск.

Для кого на самом деле опасен отказ от "Северного потока – 2"

Европарламент на минувшей неделе принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока – 2".

Кому в реальности навредит остановка строительства газопровода "Северный поток – 2" по резолюции Европарламента, рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Как отметил он в беседе с RT, пострадают от этого первым делом простые граждане стран Евросоюза. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики, ведь избиратели с недоумением следят за всем этим и не понимают, почему они "должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры", считает российский депутат.

Напомним, Европарламент призвал страны ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов. И в первую очередь остановить реализацию проекта "Северный поток - 2". Впрочем, резолюция носит исключительно декларативный характер.

Строительство газопровода "Северный поток – 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, регулярно угрожают санкциями США. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.

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