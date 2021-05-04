Доллар США подскочил, евро упал в цене на торгах во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая ― Sputnik. Российский рубль и доллар США подорожали, евро убавил в стоимости на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро стал дешевле на 0,16% и остановился на отметке 3,0858 белорусского рубля. Доллар США прибавил в стоимости 0,09%, теперь его цена равна 2,568 рубля. Российская валюта подскочила на 0,41%, 100 российских рублей обойдутся в 3,4135.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который приводит в соответствие с законодательством нормы валютного регулирования. Как пояснили в Нацбанке, это необходимо для того, чтобы исключить нормы, не соответствующие новой парадигме осуществления операций с иностранной валютой в Беларуси.