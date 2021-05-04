Головченко - о росте экономики, новых санкциях и декрете на случай «физического устранения руководства страны»

Источник материала: Tut.by

Экономика Беларуси за первый квартал этого года вышла на траекторию устойчивого роста, и это внушает осторожный оптимизм, заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам доклада Александру Лукашенко, сообщила пресс-служба правительства.



Фото: пресс-служба правительства

Вопреки преследователям деструктивных целей

«Итоги первого квартала, как говорят дипломаты, внушают осторожный оптимизм. Экономика вышла на траекторию устойчивого роста практически по всем показателям», — констатировал премьер.

Как особо положительный фактор он отметил, что рост достигнут не только благодаря таким традиционным экспортным секторам, как нефтепереработка, калийная отрасль, но имеется также очень хорошая прибавка в промышленности. За квартал прирост в промышленности составил чуть больше 9%, в IT-секторе — 3,5%.

Он также указал на позитивную динамику по всем финансовым показателям: валовая прибыль экономики за первый квартал достигла 1,8 млрд рублей, выручка увеличилась на 20%, прибыль от реализации продукции — на 30% к аналогичному периоду прошлого года.

Доходы населения в первом квартале в реальном исчислении (то есть с поправкой на инфляцию) выросли на 5,4%, пенсии — на 3,4%, средняя пенсия по возрасту достигла 500 рублей. Это свидетельствует, по мнению премьера, о том, что экономика работает достаточно эффективно. «Несмотря на алармистские заявления со стороны либо не очень глубоко разбирающихся людей, либо людей, которые преследуют конкретные информационные деструктивные цели, пытаясь посеять недоверие к экономической ситуации в стране и действиям властей», — заявил Головченко.

Он убежден: показатели работы экономики за первый квартал «дают основание оптимистично смотреть в будущее». «Неплохие показатели роста мы ожидаем и по итогам первого полугодия, если не будут оказывать существенного негативного влияния какие-то новые факторы», — считает он.

Санкции: «Дальше будем действовать по обстановке»

Говоря о возможности новых мер в ответ на санкции, премьер обещал действовать по обстановке. Головченко подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции могут вводиться за крайне серьезные и доказанные преступления, совершенные в конкретном государстве. По его мнению, это никак не может относиться к Беларуси.

«К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплементацией», — полагает Головченко.

Беларусь, по его словам, в течение ряда лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления. «Результат вы видите: мы стали крепче, научились жить в этих условиях. Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное, независимое государство есть попытки такого давления. Мы в меру отвечаем на эти выпады — не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично», — подчеркнул он.

Правительство уже ввела санкции в отношении некоторых западных брендов, в частности под запретом оказалась косметика Nivea и автомобили Skoda (хотя в Беларусь эти авто ввозились в основном российской сборки). «Дальше будем действовать по обстановке», — предупредил премьер.

Новые мишени для белорусских контрсанкций он не обозначил, пояснив, что мы «не хотим действовать так же оголтело, как действуют против нас». Головченко надеется, что в политических, деловых кругах на Западе «в конечном итоге возобладает здравый смысл и они прекратят санкционное давление». Тем более, напомнил он, Литва, Латвия, Польша, Украина, имеют в Беларуси «серьезные деловые интересы».

«Беларусь — миролюбивая страна, в том числе и во внешней политике. Но если на нас нападают, мы будем вынуждены отвечать, — продолжил он. — Но мы рассчитываем, что здравый смысл восторжествует и мы не дойдем до точки, когда придется отвечать симметрично. Но если ситуация этого потребует, то мы к этому готовы».

Совбез вместо президента: «Мы должны быть готовы к любому развитию событий»

Также после доклада президенту премьер прокомментировал возможность передачи президентских полномочий Совету безопасности, что планируется закрепить декретом.

Головченко рассказал, что в составе членов Совета безопасности участвовал в подготовке предложений по анонсированному декрету. «Какая будет окончательная версия редакции декрета, пока не знаю. Какое президент примет решение, такой он и будет. А решение надо принимать, потому что декрет рождается не на пустом месте. Мы все знаем, что происходит вокруг нашей страны, какие цели ставят недруги нашего государства — они выходят за рамки понимания моральных ценностей. Поэтому страна должна быть готова ко всему, к любому развитию ситуации», — отметил премьер.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции Конституции: это возможность физического устранения руководства страны», — добавил он.

Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции Конституции: это возможность физического устранения руководства страны

По словам Головченко, в проекте декрета определено, как будет функционировать государство в случае внештатной ситуации, чтобы не допустить потери управляемости страной.

Сейчас по Конституции полномочия президента в случае, если последний не может исполнять свои обязанности, передаются премьер-министру. Но Головченко в желании Лукашенко передать полномочия именно коллективному органу не видит выпада в свою сторону. «Какие обиды? Я такое же должностное лицо, как и многие другие. Работаю в сфере, которая мне нравится, занимаюсь экономикой, благополучием граждан. Поэтому загадывать, что будет потом, — это, наверное, не мой удел. И я надеюсь и уверен, что этот декрет не будет активирован. Но, еще раз говорю, это тот вариант, который президент смоделировал на случай, если все-таки сложится такая внештатная ситуация. Главное, о чем должен думать, на мой взгляд, глава государства — как обеспечить безопасность страны. Именно на эту цель направлен декрет», — аргументировал Головченко, пообещав, «если сложится угрожающая для нашей страны ситуация», «коллективно и монолитно исполнять наши обязанности».