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"Не открывайте бизнес на последние деньги". Владелец барбершопа рассказал, как искал помещение и сколько теперь зарабатывает
04.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Добро пожаловать на территорию мужчин! У популярного блогера Вовы Вальдемара мы узнали все тонкости мужского, брутального бизнеса. Сколько зарабатывают владельцы барбершопа? Сколько нужно вложений для открытия? С какими трудностями вы можете столкнуться при открытии и, наконец, чем отличается парикмахерская от барбершопа? Все это в нашем новом выпуске "Как я построил".
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"Не открывайте бизнес на последние деньги". Владелец барбершопа рассказал, как искал помещение и сколько теперь зарабатывает
Добро пожаловать на территорию мужчин! У популярного блогера Вовы Вальдемара мы узнали все тонкости мужского, брутального бизнеса. Сколько зарабатывают владельцы...
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