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"Не открывайте бизнес на последние деньги". Владелец барбершопа рассказал, как искал помещение и сколько теперь зарабатывает

04.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Добро пожаловать на территорию мужчин! У популярного блогера Вовы Вальдемара мы узнали все тонкости мужского, брутального бизнеса. Сколько зарабатывают владельцы барбершопа? Сколько нужно вложений для открытия? С какими трудностями вы можете столкнуться при открытии и, наконец, чем отличается парикмахерская от барбершопа? Все это в нашем новом выпуске "Как я построил".

"Не открывайте бизнес на последние деньги". Владелец барбершопа рассказал, как искал помещение и сколько теперь зарабатывает
"Не открывайте бизнес на последние деньги". Владелец барбершопа рассказал, как искал помещение и сколько теперь зарабатывает

 
Теги: Минск
 
 
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Добро пожаловать на территорию мужчин! У популярного блогера Вовы Вальдемара мы узнали все тонкости мужского, брутального бизнеса. Сколько зарабатывают владельцы...
 
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