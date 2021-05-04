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Два парня с пистолетами встречают прямо на входе. В Минске продается "опасная" однокомнатная квартира в ирландском стиле

04.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Telegram-канал «Будни риэлтора. Минск» опубликовал фото интересной квартиры в ирландском стиле на улице Толбухина, 7. Мы нашли объявление в базе Realt.by, чтобы рассказать об объекте чуть подробнее. Итак, однокомнатная квартира в Советском районе с дорогим ремонтом продают за 92.900 долларов в доме 2016 года постройки. 

Два парня с пистолетами встречают прямо на входе. В Минске продается "опасная" однокомнатная квартира в ирландском стиле

Квартира расположена на 9 этаже 15 этажного дома. Общая площадь составляет 58,2 м², жилая занимает 29,4 м². 

В квартире сделан современный ремонт в ирландском стиле из дорогостоящих, экологически чистых материалов: пол из паркетной доски ясеня и керамогранита, стены – выровнены и окрашены, кухню обложили декоративным камнем, столешница сделана из дуба.

Два парня с пистолетами встречают прямо на входе. В Минске продается "опасная" однокомнатная квартира в ирландском стиле
Два парня с пистолетами встречают прямо на входе. В Минске продается "опасная" однокомнатная квартира в ирландском стиле
Два парня с пистолетами встречают прямо на входе. В Минске продается "опасная" однокомнатная квартира в ирландском стиле
Два парня с пистолетами встречают прямо на входе. В Минске продается "опасная" однокомнатная квартира в ирландском стиле

Квартира разделена на 4 зоны: спальня, гостиная, кухня и место для работы. Каждая оснащена своей группой светильников. Санузел совмещенный со встроенным душем.

Высота потолков достигает 2,7м.

Вся имеющаяся техника от компании Bosch, сантехника - Villeroy & Boch, краны - Teka, кондиционер - Daikin.

Также в квартире встроены два шкафа. 

- Как вы понимаете, ремонт делался «для себя», без намека на экономию, так что прослужит долгие годы. Важно, что вам не нужно тратить свое время, чтобы контролировать строителей, устранять недочеты, выбирать материалы. Купив эту квартиру, вы сэкономите кучу ресурсов, - написано в объявлении.

Очевидно, владельцы фанаты не только Ирландии, но и американского фильма «Святые из Бундока». Принты на стенах в виде оружия - это отсылки к триллеру, главные герои которого изображены в коридоре. 

 
Теги: Минск
 
 
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Telegram-канал «Будни риэлтора. Минск» опубликовал фото интересной квартиры в ирландском стиле на улице Тургенева, 7. Мы нашли объявление в базе Realt.by, чтобы...
 
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