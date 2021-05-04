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Два парня с пистолетами встречают прямо на входе. В Минске продается "опасная" однокомнатная квартира в ирландском стиле
04.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартира расположена на 9 этаже 15 этажного дома. Общая площадь составляет 58,2 м², жилая занимает 29,4 м².
В квартире сделан современный ремонт в ирландском стиле из дорогостоящих, экологически чистых материалов: пол из паркетной доски ясеня и керамогранита, стены – выровнены и окрашены, кухню обложили декоративным камнем, столешница сделана из дуба.
Квартира разделена на 4 зоны: спальня, гостиная, кухня и место для работы. Каждая оснащена своей группой светильников. Санузел совмещенный со встроенным душем.
Высота потолков достигает 2,7м.
Вся имеющаяся техника от компании Bosch, сантехника - Villeroy & Boch, краны - Teka, кондиционер - Daikin.
Также в квартире встроены два шкафа.
- Как вы понимаете, ремонт делался «для себя», без намека на экономию, так что прослужит долгие годы. Важно, что вам не нужно тратить свое время, чтобы контролировать строителей, устранять недочеты, выбирать материалы. Купив эту квартиру, вы сэкономите кучу ресурсов, - написано в объявлении.
Очевидно, владельцы фанаты не только Ирландии, но и американского фильма «Святые из Бундока». Принты на стенах в виде оружия - это отсылки к триллеру, главные герои которого изображены в коридоре.
Квартира находится недалеко от парка Дружбы народов. Рядом есть магазины и остановки общественного транспорта. Ближайшее метро - станция Академия наук.
Квартира продается за 92.900 долларов.
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Два парня с пистолетами встречают прямо на входе. В Минске продается "опасная" однокомнатная квартира в ирландском стиле
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