Квартира разделена на 4 зоны: спальня, гостиная, кухня и место для работы. Каждая оснащена своей группой светильников. Санузел совмещенный со встроенным душем.

Высота потолков достигает 2,7м.

Вся имеющаяся техника от компании Bosch, сантехника - Villeroy & Boch, краны - Teka, кондиционер - Daikin.

Также в квартире встроены два шкафа.

- Как вы понимаете, ремонт делался «для себя», без намека на экономию, так что прослужит долгие годы. Важно, что вам не нужно тратить свое время, чтобы контролировать строителей, устранять недочеты, выбирать материалы. Купив эту квартиру, вы сэкономите кучу ресурсов, - написано в объявлении.

Очевидно, владельцы фанаты не только Ирландии, но и американского фильма «Святые из Бундока». Принты на стенах в виде оружия - это отсылки к триллеру, главные герои которого изображены в коридоре.