Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Дворцово-парковый ансамбль Рдултовских, который находится в агрогородке Снов Несвижского района, планируют продать за 278 тысяч долларов. Купить его может кто угодно, рассказали Sputnik в Несвижском райисполкоме.

Это вторая попытка выдвижения здания на аукцион. Изначально его оценили в 2,5 млн рублей (деноминированных) и пытались продать на торгах в 2015 году. Но неудачно – покупателей не нашлось.

"Там было 46 га – большая земельная нагрузка, большой налог на землю, ее надо обслуживать. Инвесторам столько земли не нужно было", – пояснил начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Александр Круглик.

После этого почти 35 га власти передали местному агрокомбинату для вовлечения в сельхозоборот. А сейчас ценник на дворец установили такой – около 715 рублей (около 278 600 долларов – Sputnik). "Институт недвижимости и оценки и специалисты Минкульта проводят экспертизу окончательной оценки здания", – уточнил Круглик.

Дворец Рдултовских пустует с 2014 года. До этого здесь находился военный госпиталь пограничных войск. Бывший особняк в хорошем состоянии, "не сгнивший и не брошенный". Его внешний вид практически не изменился со дня постройки в 1825 году, а вот убранство было разворовано во время Первой мировой. Сейчас за зданием следят местные коммунальщики, оно находится на балансе Несвижского райисполкома.

Что будет во дворце, пока не известно – его целевое назначение будущий покупатель согласует с местной властью. Однако, по словам Круглика, объект будет для общественного пользования.

"Историко-культурную ценность никто не покупает под промышленность, скорее всего, это будет объект туристического, гостиничного или ресторанного бизнеса", – отметил собеседник.

Агрогородок Снов называют "деревней будущего", поскольку это одно из немногих местечек в Беларуси, которое близко к этому концепту. Речь о социальных благах – школах, детсадах, больницах, магазинах, досуговых, спортивных и других учреждениях – которые находятся в шаговой доступности на селе.

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