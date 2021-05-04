Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 4 мая подписал указ, которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий, сообщили в его пресс-службе. Чьи фамилии перечислены в указе пока неизвестно.



Фото: president.gov.by

«В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.

Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», — сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что вопрос о лишении определенных лиц воинских и специальных званий инициировали руководители силовых ведомств «с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий». Там отметили, что «согласно законодательным актам Беларуси военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства».