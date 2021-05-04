Белнефтехим объяснил, почему топливо дорожает именно на 1 копейку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. В качестве базовой в Беларуси выбрана стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр, пишет корпоративное издание "Вестник Белнефтехима".

Политика ценообразования концерна преследует цель удержать приемлемую для экономики и населения стоимость топлива. В качестве метода регулирования рынка выбрано установление предельных максимальных цен.

Стоимость топлива зависит от отпускной цены производителя, то есть НПЗ; транспортных расходов на доставку топлива с НПЗ на нефтебазу и непосредственно к каждой АЗС; торговой надбавки продавца — системы нефтепродуктообеспечения и НДС.

Основная причина роста цен

В формуле цены на топливо НДС определяется белорусскими законами, а торговые надбавки для опта и розницы ограничены концерном в диапазоне 7-10%. В свою очередь торговые надбавки могут не меняться длительное время, в результате чего продажа топлива не приносит желаемой прибыли и доходы на АЗС формируются сопутствующим сервисом.

"Изменение предельных максимальных розничных цен на топливо происходит одновременно с изменением отпускных цен производителей, которые должны обеспечивать покрытие всех затрат на производство с учетом налогов, включаемых в цену, и необходимую для расширенного воспроизводства норму доходности — около 3%", – пишет журнал.

Топливо растет в цене, когда его себестоимость растет на нефтеперерабатывающем заводе. При этом основной причиной остаются расходы на приобретение сырья, потому что на нефть приходится до 90% затрат при производстве нефтепродуктов.

Базовая стратегия на рынке

В концерне обращают внимание, что если в 2020 году средняя мировая котировка нефти составляла 41,7 доллара за баррель, то в марте текущего года она достигла 65,6 доллара.

За первые три месяца 2021 года цена на сырье по отношению к аналогичному периоду прошлого года за счет колебаний котировок увеличилась на 21%.

"За счет изменения курса белорусского рубля стоимость нефти выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 16%, а суммарно за счет всех составляющих цены — на 50%", – констатировали в Белнефтехиме.

При этом там обратили внимание, что "в качестве базовой стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр определена, чтобы у потребителей была возможность адаптироваться к их изменению". При этом получается, что топливо не дешевеет на тот же процент, что и нефть на рынке в случае падения цен, но и не подскакивает в случае роста котировок.

Темпы роста цен

"За последние 10 лет можно увидеть, что темпы изменения цен на нефть в значительной степени опережают темпы изменения цен на нефтепродукты. В рублевом эквиваленте стоимость нефти для НПЗ с 2010 года выросла в 10,7 раза, стоимость 1 литра топлива — в 6 раз", – констатировала зампредседателя концерна Светлана Гурина.

Специалисты концерна обратили внимание, что в том случае, когда базовые условия хозяйствования не будут изменяться (мировые цены на нефть и курс рубля – Sputnik), цены до конца года вырастут на 5-6%.