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Состояние экономики, готовность отстаивать национальные интересы под давлением санкций - Президент Беларуси принял с докладом премьер-министра
04.05.2021 18:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Волнующие белорусов темы и самые актуальные вопросы: состояние экономики, готовность отстаивать национальные интересы под давлением санкций, борьба с последствиями пандемии и новые инструменты поддержки чернобыльских территорий.
С докладом у главы государства сегодня премьер-министр.
Правительству предстоит подстегнуть инвестиционную активность и внутреннюю торговлю, упали показатели в рознице. Белорусы стали больше откладывать средств, к этому толкают мрачные прогнозы отдельных экспертов. Они, кстати, ни разу не оправдались за последние минимум 10 лет, обратил внимание Президент.
Беларусь ответит на любые недружественные шагиТема незаконных внешних ограничений против наших экспортеров (речь в первую очередь о Евросоюзе) сегодня также в фокусе внимания. Роман Головченко уже обозначал ответные меры, механизмы компенсации и защиты производителей правительством отработаны. Во многом на это направлены интеграция, переориентация логистики с портов Балтии и долгосрочные контракты со странами дальней внешнеполитической дуги - от Латинской Америки до Азии. Президент отметил, что под санкции Беларусь не прогнется, а главы правительства и МИД получили поручение внимательно проанализировать евросоюзовские проекты в Беларуси от бизнеса, транзита до иностранных агентов в гуманитарной сфере. Последних ждет новое законодательство и перерегистрация.
Роман Головченко доложил об итогах работы Межправсовета ЕАЭС
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