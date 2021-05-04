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Состояние экономики, готовность отстаивать национальные интересы под давлением санкций - Президент Беларуси принял с докладом премьер-министра

04.05.2021 18:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Волнующие белорусов темы и самые актуальные вопросы: состояние экономики, готовность отстаивать национальные интересы под давлением санкций, борьба с последствиями пандемии и новые инструменты поддержки чернобыльских территорий.

С докладом у главы государства сегодня премьер-министр. Говоря об экономике, Президента интересовали не столько успехи и макропоказатели (они для условий пандемии неплохие: ВВП прибавил около процента, а экспорт вырос почти на четверть, это явное оздоровление торговли после закрытых не нами границ), Александр Лукашенко сосредоточил внимание на отстающих отраслях.

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Правительству предстоит подстегнуть инвестиционную активность и внутреннюю торговлю, упали показатели в рознице. Белорусы стали больше откладывать средств, к этому толкают мрачные прогнозы отдельных экспертов. Они, кстати, ни разу не оправдались за последние минимум 10 лет, обратил внимание Президент.

Беларусь ответит на любые недружественные шаги

Тема незаконных внешних ограничений против наших экспортеров (речь в первую очередь о Евросоюзе) сегодня также в фокусе внимания. Роман Головченко уже обозначал ответные меры, механизмы компенсации и защиты производителей правительством отработаны. Во многом на это направлены интеграция, переориентация логистики с портов Балтии и долгосрочные контракты со странами дальней внешнеполитической дуги - от Латинской Америки до Азии. Президент отметил, что под санкции Беларусь не прогнется, а главы правительства и МИД получили поручение внимательно проанализировать евросоюзовские проекты в Беларуси от бизнеса, транзита до иностранных агентов в гуманитарной сфере. Последних ждет новое законодательство и перерегистрация.


Еще один вопрос на контроле главы государства - это новая стратегия для районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Речь идет о финансовом заделе, который нужно сформировать как минимум до конца года, и конкретных проектах развития вплоть до уровня агрогородка.

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Роман Головченко доложил об итогах работы Межправсовета ЕАЭС

Состояние экономики, готовность отстаивать национальные интересы под давлением санкций - Президент Беларуси принял с докладом премьер-министра

Также Роман Головченко доложил об итогах работы Межправительственного совета ЕАЭС в Казани. В частности, ведется общая разработка с Россией союзных документов и дорожных карт. Ожидается, что осенью на Высшем госсовете некоторые из проектов Минска и Москвы будут подписаны на высшем уровне.

Интервью с Романом Головченко о том, когда утвердят все союзные программы с Россией

 
Теги: Минск
 
 
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