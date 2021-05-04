В газохранилищах Европы впервые за историю наблюдений сократились запасы

Источник материала: БT

Впервые с 2011 года запасы газа в подземных хранилищах Европы не выросли, а сократились. При этом в прошлом году туда были закачены рекордные 9 миллиардов кубометров, то есть, рынок на фоне всеобщего падения спроса из-за COVID принимал на утилизацию излишки газа со всего мира. В этом году приток голубого топлива в Европу снизился незначительно. Однако высокий уровень потребления и холодная погода не дают полноценно восстановить европейские резервы. Фактически кампания закачки газа сорвана и зиму Европа встретит с низким уровнем запасов. Такая ситуация уже отражается на спотовых ценах: 1 тысяча кубометров стоит $295. Для сравнения - год назад она была $52.