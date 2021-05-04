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Лес технологий будущего - ключевая тема белорусского павильона на "Экспо-2020"

04.05.2021 18:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь активно готовится к одному из масштабных событий - "Экспо-2020". Всемирная выставка стартует 1 октября в Дубае и продлится до 31 марта следующего года. Вопросы подготовки белорусского павильона обсудили на заседании оргкомитета. Павильон на 1400 квадратных метров с зонами бизнеса и инвестиций, спорта и туризма, сувенирный магазин и зона развлечений. На всемирной выставке наша страна  акцент сделает на высокотехнологичной продукции. Помимо деловых мероприятий  22 октября планируется провести Национальный день Беларуси. 

И пока в Дубае ведется строительство белорусского павильона, в разных уголках страны специалисты готовятся представить свои проекты многомиллионной аудитории. Ведь такая площадка  - хорошая возможность обретения новых рынков сбыта, стратегических партнеров и привлечения инвестиций.

 
 
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Беларусь активно готовится к одному из масштабных событий - "Экспо-2020". Всемирная выставка стартует 1 октября в Дубае и продлится до 31 марта следующего года. Вопросы...
 
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